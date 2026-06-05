張員瑛機場過關「撓手抱胸」被轟耍大牌 朴乾旭@ ZB1簽名會抽獎造假惹爭議：會真心反省

韓國最近發生連串疑似偶像失格事件，引發網上熱議。首先是當紅女團IVE成員張員瑛，繼早前在珠寶品牌活動上搶前輩女星金智媛的C位後，日前又鬧出疑似對機場人員不禮貌事件。

張員瑛被指「明星病發作」

據知張員瑛上月底聯同IVE隊友現身韓國金浦機場，準備出發到上海舉行簽售會。當時媒體亦到場送機兼拍攝，當日IVE全員都戴上cap帽和口罩，打扮十分低調。當眾人接受護照檢查時，機場人員要求她露出面部確認身分，她先是稍微掀起帽子並將口罩拉下至鼻樑，之後又依照機場人員要求，再度將口罩再往下拉完成比對程序。然而有網民指從傳媒拍下的影片所見，張員瑛全程交叉撓手抱胸，態度冷漠兼傲慢，機場人員將護照遞回給她時，她更被指僅以單手接護照，因而遭網民群起狂轟，紛紛指責她「耍大牌」、「明星病發作」、「有必要這麼高冷嗎」。不過亦有粉絲以另一角度拍攝的影片作證，可見當時張員瑛是以左手抓着右手的姿勢、雙手從機場人員手上接過護照。亦有粉絲晒出張員瑛的舊照，力證她雙手抱胸只是習慣性動作，而並非不禮貌。

ZB1成員朴乾旭近日在粉絲簽售會的抽獎環節中，被指明明抽中9號卻喊着10號中獎。（微博截圖）

接着還立即將號碼紙揉成一團，毁滅罪證。（微博截圖）

拍攝者更來個近鏡，可看到號碼紙透現出「9」字。（微博截圖）

朴乾旭今日發長文為「抽獎造馬」事件道歉。（微博截圖）

朴乾旭發長文道歉

張員瑛的機場耍大牌事件還只是觀點與角度問題所造成，但人氣男團ZEROBASEONE（ZB1）成員朴乾旭近日鬧出的「抽獎造馬」爭議，就可謂「人贓並獲」無得抵賴！事緣日前他在粉絲簽名會上的即影即有照片抽獎環節中，主持抽獎。從紙張可透視出朴乾旭抽出的號碼紙上寫着「9」字，他卻喊出中獎號碼為「10」，接着還立即將號碼紙揉成紙團丟走，毁滅「罪證」。及後「幸運」中獎的粉絲還大晒獎品，粉絲們得悉中獎人是一名日本女粉絲，有粉絲就在網上發文指責朴乾旭偏幫「櫻花妹」，公然操控抽獎結果，因而引發國際性爭議。隨着事件發酵，朴乾旭備受各方指責，逼得他今日（5日）發長文道歉，他寫道：「當時在現場，我本來應該更慎重地判斷與行動，但我沒有做到……因為我的不足，讓大家感到混亂、受到傷害，我由衷地向大家道歉。」他又強調一直都很珍惜粉絲的心意，但這次卻沒能展現與這份支持相符的模樣，對此感到十分抱歉。最後他更誓言：「這次的事情我不會輕描淡寫帶過，會真心反省。」