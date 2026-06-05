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《愛．回家》「刁蠻女」黃碧蓮宣布懷孕 新婚8個月晒超聲波相獲老公深情緊抱：如今變成三顆心

影視圈
更新時間：15:00 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-05 HKT

曾在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演刁蠻女「Dion」的前港姐黃碧蓮（Linna）去年與圈外男友Jack Leung在峇里（Bali）舉行超豪婚禮，新婚約8個月的黃碧蓮今日（5日）在社交平台上載超聲波照片宣布懷孕，相中所見，黃碧蓮先將嬰兒鞋交到丈夫手中，其後再展示超聲波照片，老公Jack表現驚喜緊緊擁抱太太，黃碧蓮感動落淚，場面溫馨。

黃碧蓮與老公即將迎來小馬寶寶

黃碧蓮其後以英文留言：「兩顆心，如今變成三顆心。起初是先給我的一個驚喜，接着是給他的一個驚喜，如今要送驚喜給你們！我們即將迎來一位小馬寶寶，心中滿是喜悅，急不及待開啟我們全新的爸爸媽媽時代。」黃碧蓮今次選擇在林蔭草地上拍下紀念性的一刻，不少圈中好友留言送祝福。

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黃碧蓮曾表示馬年對她別具意義

黃碧蓮鮮有談及老公Jack Leung背景，只曾透露兩人拍拖兩年半，同樣來自加拿大和做生意，但原來黃碧蓮老公Jack Leung大有來頭，是獵頭公司創辦人兼總裁，在峇里的婚宴上，Jack Leung為太太安排一個奢華又浪漫婚禮，黃碧蓮換了多套晚裝，套套都盡顯S型曲線，其中一套吊帶晚裝，黃碧蓮戴上一條比台灣牌還要大的巨鑽項鍊，手上同樣戴有巨鑽婚戒兼手鍊，相當搶FO。黃碧蓮曾表示馬年對她別具意義，更有意進行「特別」計劃：「咁啱就係我同Jack媽媽嘅生肖係馬！佢成日話馬係佢嘅幸運星，仲話覺得馬年嘅人特別有鬥心。」

黃碧蓮求婚氣勢「贏足9條街」

黃碧蓮在《2014年度香港小姐競選》中落敗後加入TVB，最初主持兒童節目《Think Big 天地》《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》，其後加入藝訓班，畢業後兼顧拍攝工作。2020年在處境劇《愛·回家之開心速遞》裡飾演刁蠻女子「Dion」再次受到觀眾注目。直到2025年，黃碧蓮宣佈離開TVB，後來再貼上男友在懸崖峭壁上進行的求婚相，單是氣勢已經「贏足9條街」，果然愛得轟烈！「過大禮」當日更加充滿話題性，有六對巨型龍鳳鈪，金豬頸鏈及近10套黃金髮飾，單是金飾已經佔三分之一位置，再加上鮑參翅肚、禮餅等，聘禮疊到近一個人的身高。

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