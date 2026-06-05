鍾景輝離世丨汪明荃難忘《華麗轉身》嚴師教導 痛心發文憶合作點滴 ：有幸演藝事業到你的引領

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝在6月3日離世，享年89歲。姪兒鍾至權沉痛宣布King Sir在家中睡夢中安詳離世並表示： 伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，我們深知大家對他的敬重與愛戴。感謝各位一直以來對他的關心與陪伴。 目前我們家屬正著手處理伯父的身後事。關於後續的喪禮及追思安排，待落實細節後，會再向大家公佈。」

汪明荃演藝事業有幸得King Sir教導及引領

King Sir畢生致力戲劇教育，是香港演藝學院創院院長，桃李滿天下。卸任演藝學院戲劇學院院長一職後，加入TVB曾電視拍攝工作。汪明荃昨日（4日）在貼上與King Sir在《華麗轉身》的合作片段並說：「King Sir一生貢獻戲劇，桃李滿們，我也有幸在幾十年的演藝事業上一直得到你的教導及引領。King Sir多謝你！永遠懷念你！」

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汪明荃最後一次與King Sir合作是《華麗轉身》

曾與King Sir合作無間的阿姐汪明荃表示得到消息時感到很突然：「佢喺香港話劇界嘅付出同影響力好大。當年佢同我演過話劇《小城風光》，後嚟又喺無綫好多接觸機會。人年紀大（離開）真係冇辦法，好彩佢睡夢中走唔辛苦囉。」汪明荃與最後一次與King Sir合作是《華麗轉身》，她在IG貼上二人演出片段並說：「這個炎熱的天氣，日子真係唔好過。昨天又傳來鍾景輝King Sir的死訊，非常突然及難過，不捨。King Sir與我合作很多，最後一部劇集是《華麗轉身》，劇中飾演我的嚴師。最難忘的是當年為浸會學院籌款起大會堂時排演的《小城風光》，我飾演愛美麗，最後一幕是在墳場，看到親人死亡，情緒悲傷到不能控制，喊到連聲音都冇哂，台詞都聽唔到，當時導演是King Sir耐心向我講解在舞台上怎樣可以恰當地把握情緒，同時又要清楚地把台詞送出，把劇情演好。King Sir一生貢獻戲劇，桃李滿們，我也有幸在幾十年的演藝事業上一直得到你的教導及引領。King Sir多謝你！永遠懷念你！」

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King Sir曾在2006年獲頒《萬千光輝演藝大獎》

King Sir曾在2006年獲頒《萬千光輝演藝大獎》，其精湛演技均令觀眾留下深刻印象，King Sir在2005年的《甜孫爺爺》 飾演退休校長「文泰來」，戲中他雖然表面嚴肅，但私下對孫兒劉愷威及方力申十分開明。隨後在2009年的《有營煮婦》中，King Sir飾「吳敏德」與李司棋飾演一對恩愛夫妻，演活了傳統好丈夫的角色。 到了2012年的《巴不得媽媽...》，King Sir 飾演「牡丹樓」東主「馮恨晚」，夾在汪明荃與黃淑儀兩位宿敵之間擔任和事佬，他的幽默感為劇集帶來不少笑點。到了2014年，King Sir在《老表，你好hea！》中演「戲癡」老林，與後輩王祖藍、郭晉安擦出無限戲劇火花。除了長輩角色外，King Sir 在2016年的《律政強人》飾演程日匡（Henry），在權力鬥爭之中盡顯氣場。

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