呂頌賢踢爆五千萬包養都市傳說 昏迷七日如發一場夢堅持唔驚死丨獨家

呂頌賢去年八月因肺部嚴重感染細菌，一度命危被送入深切治療部（ICU），太太麥景婷形容他「死過翻生」。休養多月後，呂頌賢狀態已回勇，他回憶起那場幾乎奪命的大病，語氣平靜但內容驚心：「我昏迷咗七日，完全冇知覺，唔痛。醒返斷片，醫生問我知唔知喺邊度？我仲答『上海』。後來先知原來返咗香港。」他暴瘦的時候，體重從正常的70公斤(154磅)跌至只得50公斤(110磅)，形容患病期間成個紙板人咁，食乜都覺得臭同苦，食唔落嘢。康復一年來他持續覆診：「𠵱家肺功能弱咗少少，但都ok。」

呂頌賢堅持不用立遺囑

呂頌賢被問到死過翻生是甚麼感覺？他竟答：「冇死亡感覺，只係好似發咗一場夢，整個過程冇辛苦過，所以唔怕死，反而老婆比較擔心。」對於兩公婆患難與共，他覺得理所當然：「正常㗎，唔通佢有事我唔理佢咩？」呂頌賢經此一役堅持不用立遺囑：「我又冇咩家產，無兒無女，家姐喺澳洲。」他與太太從不後悔冇生小孩：「有啲人覺得有仔女先幸福，但其實單身都可以幸福。我如果三十幾歲生咗，我賺嘅嘢全部要培育佢哋，我覺得自己人生都未過夠，加上阿媽從來唔過問，我完全冇掙扎過呢個問題。如果將來健康真係唔得就入住老人院，生老病死控制唔到，唔好諗咁多。」

呂頌賢拒變「狐沖爺爺」

呂頌賢曾因1996年TVB版《笑傲江湖》中瀟灑不羈的形象深入民心，被封為「最帥令狐沖」。問到會否再挑戰這個角色？他明確回答不會，但承認有人拍《笑傲江湖》就會打他主意：「內地同香港都有搵，推咗兩三次㗎喇，因為我唔想再掂呢個IP。始終『令狐沖』已經太經典，我𠵱家再做就變『令狐爺爺』，俾人鬧死。佢哋通常搵我做『風清揚』或者『岳不群』，由主角變成次角，我唔制呀。」呂頌賢決定將經典角色封存：「永遠擺喺神枱，唔好搞佢，等於李小龍咁，佢永遠係經典。成龍、李連杰都各自有經典，冇話邊個代替邊個。」他進一步說，如果有人找他拍劇，他希望演警察：「咩角色都得，古裝都冇所謂，總之唔好掂《笑傲江湖》就得。」

呂頌賢自嘲𠵱家五十蚊都冇人吼

呂頌賢在訪問中被問到一個流傳九年的都市傳說，有富婆出五千萬包養他。他淡然回應：「當然冇啦，啲人自己作故仔，將太太車禍、我照顧太太一生一世呢啲真事撈埋一齊，作到好淒美，其實根本冇呢個富婆，我識佢之前已經發生咗車禍。」當年仍是英俊小生的他再三強調沒有被富婆睇中：「冇就係冇。我啲粉絲好多係男性，佢哋當我江湖英雄。」他還補了一句有趣的細節：「後生去夜場演出，啲大肥佬剝衫跳舞，啲女仔想過嚟，佢哋會推開啲女話『唔好搞我大佬』。」

呂頌賢轉述太太麥景婷對傳聞的反應：「如果有你就要咗先啦，分一半俾我都好，哈！因為九十年代五千萬好多，有我都啱呀！」他坦言自己任由這個傳說流傳下去：「反正佢寫到我咁深情，我都唔使刻意打破。」不過他最後還是幽默地戳破幻想：「正常男人，如果有五千萬都會諗吓。不過，𠵱家我老喇，五十蚊都冇人要。」