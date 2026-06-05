鼓鼓呂思緯新專輯演唱會7.18登場 六年前《蟲洞》因疫情取消 今夏重返同場地兌現約定

鼓鼓呂思緯睽違三年發行個人第四張專輯《Vitamin G》，向來寵粉的他，正式宣布將於7月18日（六）晚上七點，在台北信義香堤大道廣場免費舉辦《Vitamin G新專輯演唱會》，用音樂為大家注入滿滿電力。這也是鼓鼓重返信義香堤大道廣場開唱，為了這場演出，他特別規劃了近一個半小時的精彩演出，不僅要把《Vitamin G》的新歌唱好唱滿，也會演唱多首陪伴歌迷一路走來的經典歌曲。

鼓鼓呂思緯彌補六年前遺憾

鼓鼓六年前曾計畫在信義香堤大道廣場舉辦《蟲洞》概念專輯演唱會，當時不僅樂手團隊早已完成排練，就連演出道具、舞台內容也都準備就緒，沒想到卻因疫情升溫，最終忍痛在演出前兩天宣布取消，成為他心中一直留有遺憾的演出。如今終有機會重返信義香堤大道廣場，鼓鼓感觸特別深，「六年前沒能完成的約定，終於有機會在今年夏天實現了。」

鼓鼓呂思緯親手沖調特飲並獻唱限定歌單

在7月18日《Vitamin G 新專輯演唱會》登場前，鼓鼓也將於6月6日（本周六）下午三點前往高雄星巴克博愛華夏門市舉辦「Vitamin G 夏日咖啡好友會」。繼台北、台中兩場活動後，這次來到高雄，他將親自沖泡不同風味的咖啡特調，並帶來與前兩場不同的演出歌單，期待在咖啡香氣中與高雄歌迷近距離相遇。