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《SHINE ON!保良慈善演唱會》8.14紅館登場 何猷亨率TWINS林家謙人氣歌手熱唱經典

影視圈
更新時間：21:16 2026-06-04 HKT
發佈時間：21:16 2026-06-04 HKT

保良局多年來舉辦多項籌募活動，每年均秉持創新及務實原則，積極加入新元素，致力籌集更多善款以推展各項服務。配合今年「匯聚星光，閃耀人生，保良局 SHINE ON」的主題，保良局將全新打造煥然一新的慈善音樂盛事《SHINE ON! 保良慈善演唱會》，透過現場音樂演出，凝聚社會各界力量，為弱勢社群籌募善款。

何猷亨率星級陣容四面台開唱

《SHINE ON! 保良慈善演唱會》將於8月14日假紅磡香港體育館舉行，採用四面舞台設計，拉近歌手與觀眾距離，營造更具感染力的現場音樂氛圍。是次演出陣容鼎盛，集合多位人氣歌手傾力演出，包括 TWINS、林家謙、馮允謙、Gin Lee李幸倪、Gareth.T湯令山、Tyson Yoshi、關心妍、JW王灝兒、曾比特、雲浩影、黃淑蔓、CY陳宗澤、姚焯菲、張馳豪、同場亦有《中年好聲音》義工周吉佩、劉洋、李金凱及龍婷，熱唱耳熟能詳的經典快歌。演唱會並由星級主持林盛斌 (Bob)及李尹嫣擔任司儀。

同場加映《中年好聲音》學員獻聲

是次節目由保良局副主席何猷亨先生擔任節目籌委會主席、副主席郭浩泉先生、總理嚴子諭先生、總理司徒立先生及總理李文斌先生，MH，JP 擔任聯席主席。門票將於6月12日於 Trip.com 優先發售，公開發售日期稍後公布。

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