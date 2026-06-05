香港小姐冠軍楊寶玲零走樣「近照」瘋傳 歷三段婚姻情歸初戀 移民美國過少奶生活

59歲的1987年香港小姐冠軍楊寶玲（Pauline）已轉行從商，淡出幕前多年，雖然已婚並定居美國，但楊寶玲仍與圈中人有聯絡，每逢有朋友到美國拉斯維加斯，都必定會相約楊寶玲見面聚會。近日網上流傳楊寶玲與賈思樂的合照，再度引起網民關注楊寶玲的近況。

楊寶玲魅力不減當年

照片中的楊寶玲與與外籍丈夫Gavin一盡地主之誼，招待多年好友賈思樂，三人笑得燦爛，不少網民大讚楊寶玲外貌及狀態極佳，與當年選美時幾乎毫無分別。只是楊寶玲的「近照」其實攝於約兩年前，只是最近再被網民翻出在網上流傳，可見楊寶玲魅力不減當年，仍獲不少粉絲注意。

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楊寶玲1987年參選香港小姐，奪得冠軍及「國際親善小姐」雙料殊榮。其後楊寶玲代表香港出戰世界小姐獲頒「亞洲皇后」，更在環球小姐競選中殺入五強，成績傲視同儕。楊寶玲卸任後曾短暫在娛樂圈發展，拍攝過多部經典影視作品，包括《大都會》、《他來自江湖》、《飛龍猛將》等，直到1999年淡出轉型從商，展現出強勁的商業頭腦。

楊寶玲兩度婚姻失敗

楊寶玲事業旺盛，卻情路崎嶇，曾經歷兩段失敗婚姻，於1994年與音樂人陳容森結婚，可惜婚姻僅維持三年便不歡而散。楊寶玲2002年與美籍華人黃延年再婚，並以高齡誕下兒子Nathan，惟最終因專注事業、聚少離多，在2014年結束12年婚姻。楊寶玲翌年在舊同學聚會上，重遇初戀情人 Gavin，二人愛火重燃，拍拖三個月便決定閃婚，楊寶玲攜同與前夫的兒子Nathan，加上老公Gavin及其兩名女兒，一家五口於拉斯維加斯定居。

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