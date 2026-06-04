陳曉華信風水暫不改名 有排未結婚拒用「朱陳曉華」 變動需問專業意見

陳曉華、曾志偉、陳庭欣、張穎康及謝高晉等今日到粉嶺的香港哥爾夫球會出席「仁濟x淨緣慈善高爾夫球賽」活動。陳曉華去年參加仁濟活動時已經想學習高爾夫球，可惜當時患上感冒，所以打算拍完新劇《驅魔速遞》後才學，不過，暫時仍未收到開工日期，但她笑指，自己每次拍劇都是在夏天，而她是個少出汗之人，容易導致體質虛，所以拍劇時會多飲水及帶備風扇避免中暑。

陳曉華回顧參選港姐青澀片段

陳曉華也有留意新一屆港姐招募的精華片段，回想自己參選初期不懂講話只懂笑，之後有人為她製作首輪、二輪及第三輪面試的片段，看過片段之後才發現自己有很多轉變，因此她很期待見到今屆參選佳麗的改變。暫時她對參賽者沒有特別印象，對於樂易玲提醒今屆參賽者需要減肥，陳曉華說：「當年我也要減肥，尤其比賽過程中身邊人都不吃東西，自己也減少吃朱古力。」她形容當年20多個佳麗一齊變靚：「如果我今年才參選的話，應該會準備充足，當年無論服裝、髮型及化妝也很差，但那些都是青春的回憶。」問到當年體重多少而需要減肥？她只記得減磅後是48公斤，當完成港姐賽事之後便飆升至50多公斤，現希望不要過6字頭。她透露，近期重拾運動習慣，經常打拳及打網球，現在體重是56公斤，務求減磅達致目標52公斤。

陳曉華回應與陳熹潼撞名

此外，提到原名陳曉華的林熹瞳(前藝名)，網上發文再度改名，由陳熹瞳變做陳熹潼，卻被Mean爆網民留言：「再改名也不會紅！」問到可會替跟她撞名的陳熹潼感到慘？陳曉華指認識對方時已經知道她改了名：「不會因為我啦！我入行不久她已經改了名。」相信風水命理的陳曉華，有機會也想改名，但現在已經很不錯，所以暫時不需要改名。記者追問：改了之後可能會更好？她不否定道：「可能，但我未有錢去改名。」她指其實各人也有不同命運，很多人也叫嘉欣，但命運也不同。記者提議她可以用緋聞男友朱敏瀚姓氏，改名為「朱陳曉華」？她即耍手擰頭說不可，解釋：「要問專業人士意見。（結婚真的要問一下專業人士意見？）有排都未結婚，現在努力工作。」