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BLACKPINK聯名系列啟德快閃店限時10日 附送獨家小卡及服裝款式曝光 黑白粉紅Punk風背心成炎夏潮物

影視圈
更新時間：17:18 2026-06-04 HKT
發佈時間：17:18 2026-06-04 HKT

「DISNEY x BLACKPINK」 香港快閃店登陸啟德，店內有兩大打卡位，除了有凸鏡位置，還有BLACKPINK四位成員的大海報，可讓一眾粉絲拍照留念。

BLACKPINK聯名服飾以Punk街頭風為主

今次BLACKPINK x Disney聯名推出服裝系列，當中有Cap帽、衛衣、短袖Tee、背心、Tote Bag，以Punk及街頭風格為主，顏色方面以黑白、粉紅色，貫徹BLACKPINK的顏色。由於香港天氣炎熱，相信小背心款式會大受女生歡迎。值得一提，部份的產品是首次在香港實體店公開發售，數量有限售完即止。而購買每件DISNEY xBLACKPINK聯名系列商品，隨機獨家送上成員小卡一張。

BLACKPINK粉絲把握機會朝聖掃貨

「DISNEY x BLACKPINK」 香港快閃店位於雙子匯2期地下中庭，由明日（5日）起至14日，營業時間為上午11時至晚上8時，一眾BLACKPINK迷要把握時機到快閃店買心頭好。

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