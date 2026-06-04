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80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比

影視圈
更新時間：18:30 2026-06-04 HKT
發佈時間：18:30 2026-06-04 HKT

80年代由香港電台DJ鄭丹瑞（阿旦）、林珊珊及何嘉麗組成的「三個小神仙」，憑同名廣播劇及主題曲風靡一時，成為一代香港人的集體回憶。鄭丹瑞近日在社交平台分享一張世紀合照，三人久違的重聚，勾起無數聽眾的珍貴回憶。

鄭丹瑞攜妻女聚會

在鄭丹瑞近日在IG分享的合照中，昔日的三位「小神仙」再次同框。相中除「三個小神仙」外，還有鄭丹瑞的太太及兩個女兒，一家四口笑容滿面，與林珊珊及何嘉麗相處其樂融融。

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林珊珊穿上粉紅色上衣，氣色紅潤，精神飽滿。而近年鮮有露面的何嘉麗，則以一頭銀色短髮示人。鄭丹瑞在IG帖文下留言：「約咗七次先至約齊腳！去到我哋呢把年紀，記住：無事常相見」。

網民盼「三個小神仙」再合作

鄭丹瑞分享「三個小神仙」合照後，吸引不少網民留言，多位網民表示「三個小神仙」是童年回憶：「陪伴我成長的三個小神仙」、「我的中學時光，回憶總是美好的」、「現變了大天使，懷念他們的節目」，有網民指：「三個小神仙點解珊珊同呀旦食咗防腐劑唔識老㗎」。更有網民盼鄭丹瑞、林珊珊和何嘉麗再合作：「幾時三個小神再開咪」。

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