《米高積遜：裁決》紀錄片上架 鎖定2005年性侵兒童審判案 還原當年整個審判過程

已故 「流行天王」米高積遜（Michael Jackson）雖已於2009年離世，其音樂影響力卻從未消退。近日，隨着描述其生平的傳記電影《米高積遜》於今年4月公映，積遜的歌曲再度席捲全球，當中從未正式上榜的《Chicago》更以第30位強勢打入「Billboard Hot 100」，令他成為史上首位在1970年代至今、橫跨6個年代均有新歌登上Hot 100的藝人。

傳記電影《米高積遜》目前全球票房近8.5億美元

《Chicago》原收錄於2014年的遺作專輯《Xscape》，此次上榜並非靠電台推動，而是幾乎全憑串流平台的播放，單周錄得逾1,070萬次點播，較前周急升3成，TikTok的傳播功不可沒。回顧米高的Hot 100戰績，70年代共有11首歌上榜，80年代高達20首，90年代12首，2000年代4首，2010年代4首，如今在2020年代再添《Chicago》，完成歷史性的6個年代壟斷。此前保持有5個年代上榜紀錄的，是已故歌手Andy Williams，如今米高的成就已無人能及。《Chicago》亦成為米高以個人名義的第52首登上「Hot 100」作品，傳記電影《米高積遜》目前全球票房已近8.5億美元（約66.6億港元），票房暫列史上最高音樂人傳記片第2位。

《米高積遜：裁決》再度引發激烈討論

Netflix全新3集紀錄片《米高積遜：裁決》已於6月3日上架，趁着傳記電影《米高積遜》熱潮持續之際，揭開這位流行天王另一段充滿爭議的歷史。紀錄片鎖定米高2005年的性侵兒童審判案，以陪審員、目擊者、控辯雙方為主要受訪對象，讓公眾了解當年不對公眾開放的法庭現場。米高於2003年被控多項猥褻兒童罪名，當中包括13歲的癌症兒童Gavin Arvizo，其後接受審訊，最終獲裁定全部罪名不成立，但事件引發的爭議至今仍未平息。 製作團隊亦訪問了當年報道案件的新聞記者、陪審員等，務求透過直接見證者的視角，還原整個審判過程的全貌。事隔21年，紀錄片選擇在傳記電影帶動的全球熱潮中推出，再度引發外界對這位天王的激烈討論。