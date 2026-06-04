日本AV女優藤咲舞於台涉賣淫斷正 落淚被捕畫面曝光遭驅逐出境 「國寶級天然美少女」疑整容？

日本AV女優藤咲舞近日傳出涉嫌在台灣賣淫，在台北一間旅館被警方當場查獲，涉案的俗稱「馬伕」連姓男子，近日被法庭判處有期徒刑3個月，而涉案日籍女子被驅逐出境。有網民發現藤咲舞未有返回日本，而是轉赴韓國首爾進行醫美療程，並在社交平台上分享近況。

藤咲舞「國寶級原石天然美少女」

據台灣傳媒報道，涉案的日籍女子實為日本現役AV女優「藤咲舞」。藤咲舞於2024年12月出道，憑藉170厘米的身高與澎湃上圍，曾被日本片商以「國寶級原石天然美少女」等宣傳句形容。

藤咲舞轉赴首爾做醫美

藤咲舞在被強制驅逐出境後，其動向備受外界關注。藤咲舞未有直接返回日本，其IG的限時動態見到藤咲舞正身在韓國，並在首爾的醫美診所內接受療程。藤咲舞除發文感謝診所人員細心的照顧外，藤咲舞又與同行友人品嚐街頭美食，並在IG限時動態中開心分享：「好好食，睽違已久的韓國，我們彼此目前都處於恢復期」，大方證實自己做完醫美，正處於休養階段。

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警方埋伏旅館

台北警方早前偵破一宗外籍人士非法賣淫案，一名日本AV女優以觀光名義入境台灣後，暗中從事性交易，於士林區的旅館被警方當場查獲，更流出當時被捕的畫面。據台北市警局士林分局指出，警方於去年11月中執行「淨城掃黃行動」期間接獲線報，指轄區內一間旅館有涉黃活動。警方隨即派員前往目標房間外埋伏，待房內一對男女準備離開時，上前攔截調查。

查獲跨海性交易

經警方盤問，涉案的郭姓台男當場承認，以每次3.5萬新台幣（約9,000港元）的代價，與該名日籍女子進行性交易。警方透露查緝當下，該名日籍女子身穿粉色上衣與黑色短裙坐在床邊，當警員以英語要求其出示身分證明文件時，女子一度情緒激動並落淚。

最終日籍女子依違反《社會秩序維護法》遭裁罰，台灣移民署表示，外籍人士在台從事賣淫已嚴重違反法規，該女子已被強制驅逐出境，且未來至少3年內禁止再次入境台灣。

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