MC夢被爆婚外情與豪賭細節 車佳媛抬高房價誘騙藝人入住 網民笑李昇基未簽約先搬入：超級大水魚

韓國歌手及音樂製作人MC夢去年退出One Hundred Label後，接連捲入與公司CEO車佳媛不倫醜聞，及涉與3名陪酒女有性交易等爭議。他於上月中直播大數二人之間恩怨，更直指車佳媛叔叔、建築公司老闆車俊英向MBC節目《PD手冊》爆料抹黑他，又爆車俊英嗜賭成性，常纏着伯賢引誘他去賭博。昨晚（6日）播出的《PD手冊》疑似與車俊英聯手反擊，大爆車佳媛與MC夢婚外情細節。節目更爆出車佳媛又呃又𠱁，欺騙李昇基以市價3倍的全租房押金來租住她旗下建築公司的別墅物業。

車佳媛與叔反目

昨晚《PD手冊》訪問了車佳媛的建築公司老闆叔叔A某（估計即車俊英），A某不但匿名更以遮面形式上電視大爆侄女與MC夢的婚外情秘辛。他公開了MC夢傳給他的短訊，內容寫道：「我跟佳媛交往了，3年前她說要在一起，我考慮之後答應了。雖然她已婚，但說會離婚，加上她很照顧我、守護我，我很感謝。」MC夢甚至向車叔叔自爆曾與車佳媛一起豪賭，欠下的賭債也是車佳媛幫他還。A某及後更指控MC夢找上門向他出言威脅，說要將與車佳媛的私情爆給媒體知。擁有One Hundred Label約10%股份的A某覺得不妥，於是開始調查公司財務狀況，最終導致叔侄反目。對於婚外情指控，車佳媛和MC夢均堅決否認。

李昇基指車佳媛坐地起價

此外，節目中又訪問了業界人士，大爆車佳媛花錢如流水，指她試過突然暫停拍攝，就與MC夢衝到名店買一大堆服飾，說要為旗下藝人置裝。又曾幻想起個「BPM村莊」，讓自己和旗下公司Big Planet Made的藝人都住進去。節目又深入調查已離開One Hundred Label的藝人李昇基和伯賢，之前要借貸租住車佳媛旗下房產公司所建設的高級別墅物業。節目指車佳媛疑似惡意抬高房價，將旗下Piark集團建造的豪華別墅安排給藝人居住，並收取超過市場價3倍以上的全租押金。其實今年1月《The Fact》已曾報道李昇基和伯賢分別支付105億韓圜（約5,396萬港元）和160億韓圜（約8,223萬港元）的高額全租押金，導致他們須申請70億韓圜（約3,597萬港元）巨額貸款。今次《PD手冊》訪問了評估師趙正勳，對方亦指從未見過這樣的土地登記：「原有債務最高為36億韓圜（約1,850萬港元）。然而，在轉為明星專屬的全世貸款後，貸款金額增加了3倍多。」李昇基的代表律師尹勇錫表示，車佳媛與他們簽訂租約時，全租押金金額比原先議定高出好幾倍。當他們詢問原因時，車佳媛解釋指因已重新評估物業價值。而李昇基亦向節目發出聲明，指車佳媛當初苦苦哀求他簽訂租約，更承諾會幫他付貸款利息。但在他匆忙搬入別墅後又坐地起價，而且最終並未承擔貸款利息。雖然李昇基作出解釋，但就被網民狂批他蠢，未定價錢、租約未簽就搬入去；又指他在別人哀求下就花100億韓圜租屋，實在是「超級大水魚」。