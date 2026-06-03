視后陳慧珊神隱多時近況曝光 慶祝56歲生日會片段流出 息影轉戰教育界狀態極佳

90年代TVB「四大花旦」之一的陳慧珊（Flora），自2006年與經理人鍾家鴻（Mike）再婚後，逐漸淡出幕前，專心相夫教女。近年陳慧珊轉戰教育界，去年被發現開設抖音，積極宣傳自己的英語教學課程，似乎銳意開拓內地市場。日前為慶祝56歲生日，陳慧珊與一眾忠實粉絲舉行生日會，其凍齡狀態及與粉絲的溫馨互動，引起網上熱話。

陳慧珊打扮年輕有活力

在影片中，見到陳慧珊與粉絲舉行溫馨的生日派對，當日穿上牛仔外套，配搭豹紋頸巾、白色棒球帽，一身簡約休閒的造型，顯得神采飛揚，年輕有活力。陳慧珊收到多個相似的水果蛋糕，在一眾粉絲的生日歌聲中，流露出燦爛笑容。陳慧珊之後雙手合十許願及吹蠟燭，場面十分溫馨。

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陳慧珊在影片中與昔日變化不大，雖然已年屆56歲，但皮膚緊緻，臉上未見明顯的歲月痕跡，凍齡美貌保養得宜，氣質依舊。另一條影片中，陳慧珊收到粉絲送上精心準備的禮物，將其多年來的照片製成一本獨特的「拉頁相冊」，陳慧珊緩緩拉開相冊時，表現得相當驚喜和感動，更細心欣賞每一張舊照，重溫多年來的點滴。

陳慧珊去年客串《刑偵12》

陳慧珊入行近30年，從《壹號皇庭》、《鑑證實錄》、《衝上雲霄》等劇集，塑造無數經典的專業人士角色，深受觀眾喜愛，陳慧珊在《萬千星輝賀台慶2002》上，憑劇集《絕世好爸》奪得「本年度我最喜愛的女主角」及「我最喜愛的電視角色」。近年陳慧珊減少幕前演出，積極自我增值，並投身教育事業，近作只有去年客串的劇集《刑偵12》。

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