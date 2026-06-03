魔音女團丨宋宛穎獲封「民選隊長」：得我一個係J人 點名港姐首輪面試吳芍希最有印象

宋宛穎（Sabrina）與莊子璇（Hilary）為首的「魔音女團」將於《萬眾同心公益金》節目表演，在與練習生一同演出的《Lucky Star》外，將首次以正式六人女團身份進行出道演出，跳唱由張與辰作曲、改成廣東話歌詞的新歌。Sabrina透露目前每日勤力練習：「首歌難過《Lucky Star》，係電音風格有啲似K-Pop。」正式成團後雖然未選出隊長，但Hilary已表示：「Sabrina係我哋民選隊長！」宋宛穎坦言自己願意擔任，認為六人中只有自己性格為J人（判斷型），適合統籌練習、計劃與管理等工作。

宋宛穎莊子璇輪流企C位

至於新歌跳唱C位，莊子璇表示大家都有機會站在中間跳唱，視乎主唱段落走位，但被Sabrina踢爆要擔任歌唱擔當：「我哋將最重要唱歌位交畀Hilary，因為六個裡面佢最唱得，最高一粒音交畀佢唱！」莊子璇則笑言：「最後先到最高音，跳跳下舞已經冇氣，所以都幾難！」目前亦集中練習舞步，未進入歌唱練習階段；宋宛穎亦笑言只跳舞已令自己連連喘氣，對現唱演唱大感壓力。

宋宛穎點評港姐面試質素高

今年香港小姐首輪面試於昨日舉行，兩位港姐冠軍均表示有留意新一屆「未來師妹」，宋宛穎覺得參加者質素甚高，莊子璇則透露大家會私下討論誰有機會入圍。Sabrina笑指唯獨對一位參加者最有印象：「我最記得有一個叫吳芍希，『吳卓羲』個名易記得仲真係幾靚！」表示一眾參加者面見傳媒都表現得大方得體，對鏡頭表現可以更自然。外界因為不少港姐面試者不諳廣東話引起討論，莊子璇認為學習為參選的重要過程：「不論自信、體態同廣東話都係過程。」宋宛穎亦補充指：「佢哋全部學歷高，相信學得好快，同埋選港姐最緊要都係靚！」

