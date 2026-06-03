姚焯菲暑假返港出歌搶攻樂壇 與提前返來李克勤長子約唱K：覺得大李生唱《紅日》好啲

姚焯菲(Chantel)與潘靜文今日出席慈善籌款直播節目《萬眾同心公益金》記者會，兩人接受訪問期間，分別表示今年內將會推出更多音樂作品，Chantel在五號將會推出新歌《想飛之內心獨白》，並於直播節目《萬眾同心公益金》首次演唱。Chantel透露新作歌詞圍繞追尋夢想：「我覺得翅膀代表希望，想大家聽到首歌會諗起夢想、勇敢追夢。」Chantel表示目前夢想為好好讀書，求學階段結束後夢想則重回歌唱軌道，並透露今年內將會推出另外兩首歌曲，請樂迷繼續期待與支持。

潘靜文盼與姚焯菲開演唱會

潘靜文亦表示今年再推新歌：「已經約緊錄音，首歌已經有雛形，係一首抒情慢歌。」姚焯菲與潘靜文均表示希望舉辦演唱會與樂迷分享音樂，Chantel笑指未有特定場館目標，每個場地均有好處：「太大場館驚自己肩負唔到，冇諗到咁遠，開騷要有個次序。」

姚焯菲未知《愛·回家》角色會否回歸

對於處境喜劇《愛．回家之開心速遞》將近完結，姚焯菲表示尚未知道自己的角色高一彤會否回歸：「未有安排，我都想知完結前會唔會再出現。」外間盛傳姚焯菲亦有份參演全新一輯處境喜劇，Chantel坦言未有消息：「我未收到通知。（爭取繼續唱主題曲？）你啱啱提咗我，我都冇諗過呢樣，希望畀機會我啦！」

潘靜文望再拍劇見進步

潘靜文透露未來希望繼續拍攝劇集，早前節目巡禮眾多籌備中的劇目，渴望成為其中一份子。近日播出潘靜文有份主演的《香港探秘地圖》，她笑言當時演技尚為稚嫩：「套劇係兩年前拍，睇返都幾得意！有另一番風味！」過去工作集中在主持及節目，如果再次拍劇希望讓觀眾看到進步：「睇返自己演技都幾幼嫩，好有進步空間。有時太著重咬字，我覺得講對白感情緊要過咬字。」

姚焯菲返港與李主仁聚會唱K

姚焯菲從紐約返港放暑假，早前透露李克勤長子李立仁已提前返港，二人私下亦有與共同朋友見面聚會，但對方甚為忙碌機會不多。Chantel透露聚會節目包括唱卡拉OK：「會唱K，佢都會唱《紅日》！我覺得大李生（李克勤）唱得好啲！」

