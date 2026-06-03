28歲內地歌手李昊7月開兩場紅館演唱會 網民：唔知乜水 從未出碟專攻翻唱歌知名度成謎

憑內地選秀節目《少年之名》嶄露頭角的李昊，於5月初曾在微博發文，「總有一日我要在紅館開演唱會 #許願帖 #我要上紅館」，疑暗示將殺入紅館演出。近日有網民在Threads上曝光李昊將於7月29至30日在紅館舉辦其個人首次《數到一》香港演唱會，消息一出，掀起網民反應兩極，質疑李昊能力壓一眾香港歌手取得紅館檔期原因，甚至有不少網民在Threads狂問「李昊是誰」。

李昊遭網民嘲諷

李昊攻紅館的風波導火線，源於Threads上一則帖文，有網民分享李昊香港演唱會的消息，並留言質疑：「又一個唔知乜水開紅館，擺到明落謝安琪面啦喂」，簡單一句話瞬即引爆網民討論。不少網民認為李昊在香港的知名度不足以踏上紅館舞台，直言：「紅館而家咩人都開得？」、「霸住晒紅館啲期」、「中國歌手之中，佢係第幾線？」，甚至有人諷刺現今紅館的地位已不如從前。

李昊粉絲護主心切

另一帖文更爆出「公關災難」，有網民問道：「張敬軒會去做李昊的嘉賓嗎？」此言論卻觸動部分李昊粉絲的神經，引來激烈反駁：「別了吧，李昊還想繼續在內地發展」，結果反令「路人緣」大打折扣。有網民認為：「不尊重前輩歌手，這些粉絲太敗壞李昊的路人緣了。」加上有網民指出李昊基本只是翻唱別人的歌曲，自己的作品不多，能夠在紅館開演唱會實在有趣。

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年僅28歲的李昊又名李鎵壕，父親為香港人，母親是順德人，李昊從小在內地長大，於暨南大學畢業，微博擁有近457萬粉絲關注。李昊2017年參加偶像養成節目《明日之子》，初登舞台演唱廣東歌《友情歲月》、《遙遠的她》，而獲觀眾認識。李昊之後在2020年參加男團選秀節目《少年之名》，最終於第20名止步。

李昊屢晒港星合照

李昊其後參與真人騷《種地吧》第一季，並在2024年亮相節目《聲生不息．大灣區季》，因而大量接觸香港藝人，其微博上有容祖兒、譚詠麟（阿倫）、郭富城、古巨基、陳小春、衛蘭、等歌手合照，而內地藝人同框相卻不多，只見與周筆暢曾合作。李昊去年曾在佛山舉辦生日會專場，是其個人首次萬人演唱會，今年1月在廣州舉行兩場《「忘不了」新年音樂會》。