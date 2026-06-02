松本潤公開5子乾杯照 櫻井翔親解改口「我們是嵐」內幕 3男子闖演唱會被捕

日本國民天團嵐（ARASHI）於上月31日在東京巨蛋完成最終場演唱會，正式為長達26年半的組合歷程畫上句號。成員之一、同時身兼新聞節目《news zero》主播的櫻井翔昨日（1日）在節目分享告別演唱會後的心情 。

櫻井翔大呻尷尬

演唱會結束後，他們5個人在東京巨蛋空無一人的舞台上，暢飲近一小時，並約定下次再聚。成員松本潤公開5子乾杯的照片，男星佐藤健都有讚好。櫻井翔在演唱會上含淚向觀眾說出：「松本潤、二宮和也、相葉雅紀、大野智、櫻井翔。我們曾是嵐⋯⋯不，我們是嵐。」事後他不禁羞澀地笑稱：「真尷尬啊！」他在節目被問及為何將「曾是」改口為「是」，他解釋：「當那個『曾是』從口中說出時，我自己也嚇了一跳，瞬間覺得或者應該用現在式。並非刻意改口，只是當時心裏突然有『咦？』的感覺。」 他又深情回顧26年半歷程，憶述18歲出道時在演唱會上喊出「我們是嵐」時，仍帶着對前路未明的不安；如今26年半後，「能夠帶着自豪，5人一個不少地說出『我們是嵐』，真的令我心情澎湃。」

「嵐」11.3推出DVD及藍光碟

不過告別演唱會亦惹來風波，警視廳以建造物侵入罪，即時拘捕3名年齡介乎20至70歲的男子，指他們涉嫌非法闖入嵐東京巨蛋演唱會最終場。其中一名70多歲男子更戴上頭盔、偽裝成工作人員混入場地；3人事後均承認「是嵐的歌迷」，並表示「想拍照出售」。事件令外界譁然，亦為這場歷史性的告別演唱會留下一段小插曲。周日的演唱會落實於11月3日推出DVD及藍光碟，並收錄製作花絮與各成員的生日片段，會員限定版及普通版售價分別是8,000日圓(約392港元)及5,000日圓(約245港元)，網民認為價錢超值。



