翹楚｜劇情懶人包、5大看點 陳都靈與周翊然逆天改命

陸劇《翹楚》｜由陳都靈以及周翊然領銜主演的《翹楚》於6月2日在優酷以及Netflix播出，全劇共24集。故事講述將軍之女楚朝不甘淪為權力棋局中的犧牲品，重啟命盤、主動執棋，並與謝燕來在朝堂暗湧中攜手破局。下文為您精心整理陸劇《翹楚》即睇分集劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

追劇日曆

人物關係圖

角色簡介

分集劇情

必看亮點

將軍之女楚朝為改變自己成為楚國世子蕭珣奪權路上犧牲品的可悲命運，在與命運對抗中與謝家庶子謝燕來相識，更助他成為鎮國大將軍，二人合力成功阻止蕭珣的野心。在本該逃離是非之地的途中，見到戰火中百姓的苦難，楚朝毅然決然返回城內，助力小皇孫為帝。然而蕭珣又引外敵來犯，楚朝攜手謝燕來殊死抵抗，領軍浴血奮戰，終於成功解除大楚內憂外患。

《翹楚》由陳都靈以及周翊然領銜主演。

返回目錄

《翹楚》追劇日曆公開！

返回目錄

《翹楚》人物關係圖公開！

返回目錄

陳都靈 飾 楚朝

楚朝是將門虎女，為避免成為楚國世子蕭珣奪權路上的犧牲品而主動出擊改變命運，她靠謀略籌劃成功逆天命。

陳都靈飾演楚朝。

周翊然 飾 謝燕來

謝燕來是謝家庶子，初為禁軍小卒，在楚朝的影響下成長為鎮國大將軍，他與楚朝在亂世中有著愛情糾葛。

周翊然飾演謝燕來。

唐曉天 飾 謝燕芳

謝燕芳是謝家嫡長子，他深諳朝堂生存法則，多次設計打壓庶弟謝燕來，甚至聯合外戚阻撓楚朝攝政。

唐曉天飾演謝燕芳。

王瑞昌 飾 蕭珣

蕭珣貪權，為權欲不惜陷萬民於水火之中，幸被楚朝以及謝燕來制止。

王瑞昌飾演蕭珣。

返回目錄

第1－2集：楚朝重新開局

前世楚朝在雲中郡長大，來到亡母的家鄉楚都並與蕭珣互生情愫，二人不顧反對執意成親。大婚當天發生宮變，蕭珣殺害三皇子登基做皇上，楚朝任皇后。在楚朝的生辰禮，蕭珣召楚父入京同賀，卻藉機除去楚家奪回軍權。楚朝被賜毒酒，在瀕死之際得知所有真相後後悔莫及，最後更死於蕭珣手中，但他最後亦被楚父的下屬傅九除去。

楚朝重生到成婚前25天，見到蕭珣難掩心中的恨意並發誓要報仇，而她的反常亦使對方心生懷疑。傅九原來是謝家庶子謝燕來化名。宮變提前，楚朝去救皇長孫蕭羽以免楚家落下謀害皇家的罪名。傅九為楚朝護送蕭羽回宮面聖斷尾，大楚侍御史鄧弈出來迎接，她認出對方是蕭珣最信任之人。楚朝向病危的聖上請命做鎮國長公主助小殿下坐穩江山被同意，最終立旨傳位給蕭羽，並廢除楚朝與蕭珣的婚約；趕來的謝家嫡長子謝燕芳即拜見新主。

返回目錄

1. 陳都靈演技與角色火花

劇集首大亮點為陳都靈演技有質感。陳都靈飾演的楚朝重生改變自己成為權鬥犧牲品的命運，她精準刻畫出楚朝前後兩世的巨大反差──前期的溫婉赤誠，眼底含光；重生後清冷隱忍，氣場凌厲，僅用眼神轉變就完成人物重塑，被網民激讚演技較早期進步良多。

陳都靈演出上位者的沉穩。

2. 陳都靈與周翊然組「野心家CP」

第二大亮點是陳都靈與周翊然組成「野心家CP」。本作與普遍的古裝劇不同，主線並非圍繞著男女主角的愛恨情仇，二人反而是結成「野心家聯盟」，雙向制衡、強強聯手逆天改命，在朝堂風雲中並肩破局。感情線讓位事業線，突顯出權謀格局，且二人男俊女美，極具CP感。

陳都靈與周翊然都幾有CP感！

3. 節奏緊湊不拖沓

第三大亮點為節奏緊湊不拖沓。《翹楚》全劇只有24集，但內容卻包含家國紛爭、宗室博弈、情報暗戰等多個範疇，編劇用有限的筆墨將不同的內容串連，節奏緊湊合理且層層推進。而楚朝憑著縝密謀略識人斷局、設局反殺仇敵，均展示了女性的立體面。

《翹楚》相當有睇頭！

4. 製作質感與市場熱度雙爆

第四大亮點在於製作質感與市場熱度雙爆。劇集的服化道融合先秦禮制元素，令觀眾在追劇的過程中感受到歷史的底蘊。劇集甫開播即登頂電視劇熱搜榜首位，站內熱度破6500，預約人數超308萬，微博指數開播破1億，更獲惠英紅、楊洋、宋祖兒等逾半個娛樂圈藝人推廣，足證陳都靈的好人緣。

《翹楚》的熱度超高！

5. 台前幕後星光熠熠

第五大亮點是台前幕後星光熠熠。除了男女主角外，配角同樣亮眼，當中包括在《許我耀眼》及《成何體統》中飾演反派的唐曉天，他在本作中重返「舒適圈」再飾反派，觀眾勢期待其亮眼表現。幕後陣容亦不容小覷，導演楊龍曾操刀《雁回時》，今次是與陳都靈再次合作，二人的默契呈現值得期待。

唐曉天的表現同樣值得期待！

返回目錄