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24道採樣。耆談丨胡鴻鈞憶追夢歷程：遇挫折未言棄視娛樂圈為終身職業

影視圈
更新時間：17:45 2026-06-02 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-02 HKT

胡鴻鈞今日到銅鑼灣出席《24道採樣。耆談》首播，他表示在節目中演出品人唐世煌的年輕版，又指對方當年走遍校園推廣教育科技時遇上波折及被看不起，不過因追夢不放棄的往事，令他想起自己參加歌唱比賽到成為歌手的經歷，但也慶幸期間得到很多前輩幫助及同、後輩的支持：「我都算係幸運，當然都有遇過挫折，不過冇諗過要放棄做歌手或演戲。」又笑指已視娛樂圈為終身職業。

胡鴻鈞內地經營銀飾店

提到他在內地也有經營銀飾店生意，他指自己做生意不叻，但幸好有兩個好拍檔，所以不需花太多時間，問到是否只負責出錢投資及收錢？他就表示也會以顧客身分提供意見。

胡鴻鈞籌備香港個唱

胡鴻鈞稍後將會分別與吳若希及吳業坤在大灣區及美加開騷，提到他上次在港開騷巳是兩年前，他表示已經在籌備，希望可盡快與歌迷見面，問他頻頻開騷是否賺不少？他就笑說：「唔好咁講，希望照顧到自己！」
 

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