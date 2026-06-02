韓星池昌旭傳逃稅遭追討數十億韓圜？被國稅廳審查國內外工作收入合法性 疑涉天價稅款

池昌旭曾拍攝《奇皇后》、《Healer》、《愛在大都會》、《歡迎回到三達里》 與《屍殺禁區》等韓劇與電影紅遍亞洲，今日（2日）竟傳出他涉嫌逃稅！據韓國媒體報導，池昌旭近日接受了韓國國稅廳的特別稅務調查，並被依法徵收高達數十億韓圜的追加稅款。事實上，首爾地方國稅廳調查局早在今年3月，就已針對池昌旭展開了例行的定期稅務調查。

池昌旭被國稅廳審查收入

據悉，國稅廳此次的調查重點，在於審查池昌旭相關的國內外演藝活動收入，以及片酬結算過程中的合法性；同時，稅務機關也針對他透過企劃公司及相關個人公司提交的各項費用證明，進行了極為詳細的審查。在審查過程中，國稅廳確認了部分帳目申報存在問題，隨即向池昌旭追收數十億韓圜的稅款，不過目前具體的追加罰款金額並未對外公開。

池昌旭設立個人公司成關鍵？

外界分析，池昌旭這次面臨稅務調查的背後原因，與知名演員李伊庚、李民基等人先前的情況極為類似，關鍵在於池昌旭亦設立了個人公司來營運。截至目前為止，池昌旭經紀公司方面仍未對此事件發表官方立場。由於這起風波並非一般的定期稅務調查，而是針對性極強的「特別稅務調查」，因而引發輿論高度矚目。同樣曾遭稅務調查的李民基，當時在繳納追加罰款後，其公司曾公開澄清表示：「這是由於個人公司營運過程中，費用處理標準與稅務條例產生認知差異所致，李民基並無刻意漏報收入或逃稅，追加罰款已依循相關程序全數繳納完畢。」