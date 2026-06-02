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朱晨麗否認孕味濃：着得casual被截圖 認有互相喜歡了解中圈外人對象

影視圈
更新時間：16:45 2026-06-02 HKT
發佈時間：16:45 2026-06-02 HKT

朱晨麗（朱朱）早前現身佛山活動時，因著上米白色鬆身衫、平底鞋，加上身形略胖，被指孕味濃，她今日到銅鑼灣出席節目《24道採樣。耆談》首播時就穿上黃色恤衫襯長裙，似想打破傳言。朱朱透露劇中會飾演楊余夏卿女士，是一名作家，雖然以前也喜歡寫字，但現在打字比較多，笑指現在寫得少有些字也會忘記怎麼寫。

朱晨麗體重冇變keep fit常態

提到早前在佛山出席活動時被指孕味濃，朱朱即愕然反問「咁誇張？」問到38歲朱朱是否正在養好身體準備生仔？她謂當日是着得casual，只是啱啱被截圖，又指自己的體重跟以往差不多，平常也有keep fit，指下次衣着也不會那麼隨便，希望大家下次不會再那樣寫。

朱晨麗和圈外人了解數月未拖手

問到現在的感情狀況？她指早前曾講過有鍾意的人，是圈外人，現在是了解中，至於進展如何？她說：「so far so good，（冇進展？）慢慢囉，了解清楚先。（佢有追求你？）大家都互相有鍾意。」至於是否會主動表白？朱朱表示要先看是否適合，自己鍾意也會出聲，笑指她受訪時表示鍾意對方，已當是先開聲，朱朱說：「我OK，好坦白。」她又謂兩人已了解幾個月，問到進展到什麼地步和是否已經拖手？她就甜笑說：「多謝！多謝！」又謂現在只是鍾意，問到對方差什麼？她指有很多，例如日常生活、喜好等。

朱晨麗新對象未讓好姊妹過目

她坦言每次拍拖也是以結婚為前提，所以要了解得更清楚。至於新對象是否有給好姊妹陳煒過目？她想了想後說：「唔話俾你聽！（身邊朋友呢？）我自己過目咗先。」
 

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