香港小姐2026面試丨新聞系碩士生姜汶萱被問體重疑「黑面」離場 答非所問場面尷尬？

《香港小姐競選2026》今早（6月2日）在TVB將軍澳電視城進行首輪面試，據大會公布今年有逾百人報名參加，為了成功爭取一席位，一眾面試佳麗施渾身解數博取評判們歡心。今次高質面試佳麗佔大多數，可惜風頭不敵以「特別版」佳麗。

來自天津姜汶萱噸位十足

現年24歲、來自天津姜汶萱噸位十足，目前她在浸大碩士國際新聞，開心地表示來參加香港小姐，問到是否要減肥，姜汶萱說：「馬上要減肥！」到了中午時份，大會安排佳麗們先行與傳媒會面，期間姜汶萱突然「木無表情」轉身走人，情況有點尷尬。

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噸位十足姜汶萱表現相當緊張

噸位十足姜汶萱今午會晤傳媒時，表現相當緊張，不時左顧右昐，期間有人問她「有冇信心入圍？」姜汶萱問非所談：「我浸大碩士畢業生。」再問是否香港長大？她竟然說：「我係浸大。」後來再有人追問：「介唔介意透露幾多磅？姜汶萱竟然轉頭走，情況有點尷尬。可能因為姜汶萱的廣東話唔靈光，再加上太緊張便出,現這場面。

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