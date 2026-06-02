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魏浚笙Jeffrey校園Tour引關注 Threads學生洗版式求見面：最鍾意聽靚仔嘅講座

影視圈
更新時間：21:45 2026-06-02 HKT
發佈時間：21:45 2026-06-02 HKT

魏浚笙（Jeffrey）近期走訪多間中學進行校園分享會，成為學生之間熱門話題。社交網Threads上持續出現相關討論，不少學生發文表達好奇，笑問「幾時先輪到我間學校？」帖文互動量可見一斑。自Jeffrey展開校園Tour以來，Threads上有學生以「全世界的學校都請了Jeffrey去做嘉賓，只有我們學校沒有」為題發文，引來不少同類留言。另一名中六生則表示「為甚麽別人的學校都請Jeffrey（今年最後一年）」，直言畢業前無緣見到偶像。即使是已畢業的校友也有參與討論，有校友自嘲：「看到每個人都說要Jeffrey去他的中學，我又趁亂……來自中學畢業25xx日的校友。」甚至羨慕說「你哋就好啦，有Jeffrey同你哋心理輔導，最鍾意聽靚仔嘅講座。」Threads上亦有學生直接標註Jeffrey帳號，帖文互動量可見一斑。

魏浚笙大讚福建中學音響水準

面對網上持續的討論，Jeffrey的校園之旅繼續進行。日前他來到位於小西灣的福建中學進行分享，活動後在Threads上留言，提到該校的音響設備水平相當高。相關留言引起網民討論，有人笑問會否因為音響好而再來一次。

魏浚笙獻唱打氣

據了解，Jeffrey在福建中學的分享會上，與學生玩「估歌仔」遊戲，又分享自己作為Slasher在演員與歌手身份之間切換的壓力管理心得。他提到自己面對壓力時會唱歌放鬆，並以自身經歷鼓勵學生：「考試只是其中一關，過了就好，過不了就到下一關吧。」活動尾聲他送上《失約巴黎》，為正在應付考試的學生打氣。從Threads上的討論所見，Jeffrey的校園旋風似乎尚未完結，不少網民正在留意下一站去向。
 

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