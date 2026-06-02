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李君妍離巢TVB決心轉型 曾參加《功夫新星》效力16年長演配角 考健身教練牌兼轉行做治療師

影視圈
更新時間：17:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-02 HKT

34歲的李君妍，近日宣布巢效力長達16年的TVB，她在社交平台分享了多張充滿回憶的照片，以及在電視廣播城門外揮手道別的短片，感性地向「娘家」說再見。李君妍於2009年參加第24期無綫電視藝員訓練班後入行，她在告別長文中表示，這16年是一段漫長且充滿成長的旅程，並由衷感謝公司與多年來並肩作戰的同事。在清空儲物櫃時，她看著櫃門上貼滿的參演劇集貼紙，以及保存完好的當年初入行訪客貼紙，言詞間充滿對這段演藝歲月的不捨。

李君妍離巢轉型當香薰治療師

李君妍離巢後，早已為人生開拓了跑道，積極轉型為專業的健身教練及香薰治療師。近年來，她利用工作之餘的時間積極進修，成功考取相關專業牌照。從她公開的相片中可見，她已在健身室指導學員，動作利落到位；同時，其香薰工作室亦已正式開幕，她親力親為替客人配製適合的香薰，並替客人按摩，進行身心靈治療，勇敢走出舒適圈。

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李君妍拍劇大晒誇張身材

回顧李君妍在TVB的16年演藝生涯，她雖然大多飾演配角，但一步一腳印，憑藉亮眼表現和真功夫在觀眾心中留下了深刻印象。2011年她參加武術選秀節目《功夫新星》展現矯健身手。隨後在2017年劇集《心理追兇 Mind Hunter》中飾演「魯佩珊」一角，以突破性演出成為她演藝生涯的重要轉捩點。其後，她在《特技人》中飾演「袁丸」，身穿性感裝束練習西洋拳，完美結合力量與美感，掀起網民熱話；而在《她她她的少女時代》中飾演健身教練「胡樂冰」、以及在《大步走》中飾演「港版羅拉」，均成功發揮其健美體態與運動天賦。 

李君妍跳出舒適圈未放棄幕前演出

李君妍告別TVB，並坦言當感到一個地方已經無法讓自己繼續成長時，便是時候大膽尋求轉變，並期盼未來的生活能夠更加豐盛與幸福。不過，熱愛演藝事業的她，在文末特別寫道「歡迎任何形式嘅工作洽談」，表示未來仍有機會在不同平台與觀眾見面，李君妍勇於走出舒適圈，獲得了網民的齊聲祝福。

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