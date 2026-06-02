PSY涉違反《醫療法》 案件移送檢方查辦 公司P NATION承認曾找第三者代領藥物

韓國歌手「馬舞大叔」PSY涉嫌違規獲處方及由他人代領精神科藥物，案件已正式移送檢方查辦。據報道，首爾西部地方檢察廳已接手案件，除了PSY本人外，涉案者還包括首爾某大學一名醫院教授、3名駐院醫生、經理人及公司職員等共6人，目前皆因涉嫌違反《醫療法》接受調查。

PSY由經理人代為領取藥物

PSY被指控自2022年2月至2025年7月期間，未接受面對面診療，卻持續在首爾一間大學醫院取得向精神性藥物處方，之後再由經理人代為領取藥物。警方調查後，已於日前將案件移送檢方進一步調查。PSY公司P NATION今日就案件回應稱：「因代領安眠藥違反醫療法的警方調查已結束，後續我們也將積極配合檢方調查。」PSY之前被曝出從2022年起在沒有接受醫生當面診療的情況下，獲得首爾某大學醫院開立的Xanax和Stilnox（俗稱安眠藥），並通過經理人代為領取藥物。Xanax和Stilnox是用於治療睡眠障礙、焦慮症、抑鬱症等的藥品，由於其依賴性和成癮性，必須經過醫生的當面診斷和處方才能獲得。而且除非是親自就診的患者，否則不能領取處方藥。因此警方認為相關診療與領藥程序是否符合法規，仍有待進一步釐清。為掌握相關證據，警方去年8月曾搜查涉案醫院並查閱醫療紀錄，同年12月又前往Psy公司P NATION位於首爾江南區的辦公室及相關車輛進行搜索，擴大調查範圍。

PSY按照規定劑量接受處方並服藥

PSY公司之前曾發聲明中解釋：「PSY因被診斷出慢性失眠症，依照醫療人員的處方服用安眠藥，一直按照規定劑量接受處方並服藥，並沒有發生代開處方藥的情況。但在過程中，確實曾有由第三者代為領取安眠藥。近期警方正在調查，我們再次對造成社會憂慮深表歉意。」