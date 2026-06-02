港姐2026丨「深二代」溫思婷撞樣古佩玲 碩士畢業擁百萬粉絲 網照與真人唔同樣現「木偶鼻」？

《香港小姐競選2026》今日（6月2日）在TVB將軍澳電視城進行首輪面試，據大會公布今年有逾百人報名參加，現場所見，高質面試佳麗佔大多數，可惜風頭不敵以「驚艷」打扮，氣質獨特騎呢的面試佳麗，這些「特別版」面試佳麗極具話題性，有人撞樣前「亞視一姐」薛影儀，更有撞樣人稱「達哥」的網路紅人林慧韡和「八両仔」葉小霆，甚至有去年落選的面試佳麗捲土重來，由「Labubu」蛻變紅髮美人魚登場。

溫思婷外形有點像古佩玲

今次除了有人撞雷莊𠒇外，現年25歲、來自深圳的溫思婷外形有點像古佩玲，溫思婷五官精緻，臉型秀氣，擁有一雙明亮有神的大眼睛，眼神溫柔。配上自然的眉形和飽滿的嘴唇，笑容十分甜美可人。不過溫思兒的鼻樑疑現假體，有整容之嫌。報稱在香港證券公司上班的溫思兒，她的抖音有近200萬粉絲，她不時晒水着靚相，對自己身材好有自信。

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溫思婷

曾接受街拍訪問表示，一年收入有7位數。

溫思婷撞樣古佩玲。

溫思婷的抖音與真實狀態截然不同

不過溫思婷的抖音與真實狀態截然不同，在抖音片中五官精緻，似十足洋娃娃，撞樣古佩玲，但身材一點都不科學。今次在面試上，溫思婷的外貌有離奇轉變，鼻頭似足小木偶，連不科學的身材亦變得正常。有指她溫思婷的籍貫是黑龍江並在深圳成長，自稱「深二代」的溫思兒，目前在香港工作。溫思婷在2025年貼出碩士畢業的相片，她曾接受街拍訪問表示，一年收入有7位數的00後，除了正職外，還有兼職收入，讀書時期父母採取放養式教育，不干涉其工作和學習，學費自大學起自己承擔。大學在廣州讀本科，兼職經歷豐富，高考後在超市賣薯片，後來因外形條件做模特，幫廣州服裝品牌和商家拍衣服。

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