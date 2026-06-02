Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈（不斷更新）

影視圈
更新時間：09:38 2026-06-02 HKT
發佈時間：10:18 2026-06-02 HKT

《香港小姐競選2026》今日（6月2日）在TVB將軍澳電視城進行，成功進入港姐面試的佳麗早上9時15分陸續抵達，她們需要自備三點式泳衣和高踭鞋，先經過現場傳媒的「考核」，隨後被安排輪住見今評判，大會報稱安排面試近百佳麗，但最後人數以到場面試人數為準。《星島頭條》現場直擊佳麗們進入電視城面試情況。

首輪面試不乏高質學霸

現場所見，不少佳麗乘坐私家車到場，她們大都選擇穿連身衫，有部份面試佳麗操「唔咸唔淡」的廣東話，甚至操普通話，還有高質學霸。與此同時，有面試佳麗在家人陪同下到場，現年25歲的王韻婷Rita從英國返港，在家姐提名下參選，家姐自爆是前tvb員工，家姐在旁搶住代妹說：「佢係單身，超級多人追，所以先提名佢，等佢冇時間拍拖。」

相關閱讀：香港小姐2025首輪面試佳麗逐個睇 「翻版劉佩玥」最有冠軍相？ 佘詩曼「拍檔」著白襪仔登場

香港小姐競選2026丨首輪面試佳麗part 1：

相關閱讀：香港小姐2025首輪面試丨候選佳麗逐個現身見傳媒 外貌離奇「撞樣明星」有人似安德尊同譚嘉儀

香港小姐競選2026丨首輪面試佳麗part 2：

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
19小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
17小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
12小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
21小時前
廣州白雲機場T3航站樓廊橋。新華社
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
14小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
10小時前
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
飲食
20小時前
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
18小時前
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
影視圈
17小時前