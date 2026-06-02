香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈

《香港小姐競選2026》今日（6月2日）在TVB將軍澳電視城進行，成功進入港姐面試的佳麗早上9時15分陸續抵達，她們需要自備三點式泳衣和高踭鞋，先經過現場傳媒的「考核」，隨後被安排輪住見今評判，大會報稱安排面試近百佳麗，但最後人數以到場面試人數為準。《星島頭條》現場直擊佳麗們進入電視城面試情況。

首輪面試不乏高質學霸

現場所見，不少佳麗乘坐私家車到場，她們大都選擇穿連身衫，有部份面試佳麗操「唔咸唔淡」的廣東話，甚至操普通話，還有高質學霸。與此同時，有面試佳麗在家人陪同下到場，現年25歲的王韻婷Rita從英國返港，在家姐提名下參選，家姐自爆是前tvb員工，家姐在旁搶住代妹說：「佢係單身，超級多人追，所以先提名佢，等佢冇時間拍拖。」

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