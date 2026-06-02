8點直樂VIURIETY丨盧瀚霆化身西廚整餅 姜濤為節目效果展現「食力」 自嘲烹飪僅限煎牛扒 呼籲粉絲追星注意安全

男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、邱傲然（Tiger）及ERROR成員梁業（肥仔）等昨晚出席直播節目《8點直樂VIURIETY》拍攝，參與煮食環節及遊戲。在星期一美食主題節目上，Anson Lo擔任大廚與姜濤、Tiger即場炮製香橙可麗餅，並親自送到廠外粉絲家中。Anson Lo坦言甚少下廚，更為首次出馬做甜品，介紹菜式時卻口誤將「香橙可麗餅」講成「香橙高麗餅」，笑指韓式風味頓時大增！

盧瀚霆自稱中學家政副會長

當Anson Lo與Tiger專心整甜品時，全程在旁提供情緒價值的姜濤則從未停口，忍不住不斷偷吃餅皮，又貼心為Tiger按摩肩膊及假裝親吻臉頰。Anson Lo自稱中學家政學會副會長，煮食質素有所保證，投入煮醬汁之際，突然提議拋鑊卻輕微濺到桌面。完成後，姜濤與Anson Lo亦將部分製成品親手餵粉絲食用，更被粉絲大讚好味道，及後Anson Lo亦出動將甜品送達觀眾家中。

姜濤摟抱梁業兼摸胸

姜濤、Tiger與梁業則在錄影廠內繼續參與平分食物的遊戲，期間姜濤仍未停嘴，不論粟米、忌廉蛋糕都全不放過，更笑指：「我好肚餓！」在遊戲過程亦不斷騷擾作為對手的肥仔，不斷摟抱摸胸令場面非常搞笑！

姜濤炮製青瓜壽司卷混亂不堪

最後由姜濤擔任大廚炮製青瓜壽司卷時，姜濤自嘲若要煮熟食觀眾未必有胃口，製作過程果然步驟相當混亂，令肥仔忍不住出馬幫手。最後完成壽司卷後，姜濤貪玩地將壽司塞到粉絲口中，但一眾「姜糖」得到偶像餵食似乎非常滿足。

姜濤邱傲然揭秘純屬節目效果

姜濤與Tiger受訪期間，表示不斷進食只是節目效果，但全因食物美味所以非常樂意，姜濤更表示刻意留肚：「冇上次砵仔糕咁頂胃，但午飯食得好少，驚頭先會食唔落！」更踢爆綵排時蛋糕沒有忌廉，所以剛才吃得非常狼狽。姜濤亦自嘲外賣平台太方便，因此平時連簡單菜式也不會親手下廚：「番茄炒蛋都未必得！煎牛扒可以，買塊靚嘅扒，算係最拿手！」姜濤父親擅於下廚，對於未有遺傳父親天份，他笑言不敢親手為家人下廚：「大家夢想唔一樣啫，佢依家都好少煮嘢食，屋企人都想出街食多啲！」Tiger在節目上未有食太多蛋糕與壽司卷，表示進食奶類製品會令腸胃不適，但笑言對姜濤廚藝有信心：「如果佢整椒鹽瀨尿蝦我會食！」姜濤則笑指Tiger非常大膽。

MIRROR團歌上商台榜笑言「不懂大人事」

早前MIRROR團歌再於商台派台上榜，Tiger表示並非破冰之舉，在團中亦尚為小朋友，姜濤亦同意指：「我哋最細個，唔識呢啲。」Tiger則續指：「要問返大人，或者膊頭有花嗰啲人。」

姜濤呼籲粉絲注意安全

又，早前姜濤出席一場品牌活動期間，商場有途人同場受傷，姜濤表示有留意有人在追星期間受傷：「我自己作為一個人，都覺得大家要注意安全。無論係邊個嘅粉絲都好，都要睇住身邊嘅人、睇住自己。」知道現場環境人多擠逼，留意到過往亦發生同類事件，希望能夠避免。

姜濤談邱士縉後援會風波由當事人解決

至於同團另一成員邱士縉（Stanley）粉絲後援會今日無預警結束營運引起的風波，Tiger表示大家深明粉絲對自己的重要性與意義：「Stanley都會明白粉絲有幾重要，陪伴咗我哋走咁多年，佢心裡面一定有感恩嘅心。」對於Stanley網上疑似回應的方式，姜濤則表示絕少過問大家與粉絲互動的方法：「畀返當事人自己去解決，我哋冇辦法去了解人哋歌迷會當中發生咩事。但我哋每個都一定好多謝每一位支持者！」