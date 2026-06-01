丁子朗孔德賢自薦拍「戀綜」 公開理想對象最緊要心靈相通 感激黎耀祥「零架子」教戲｜獨家

丁子朗和孔德賢在新劇《香港探秘地圖》與黎耀祥合作，兩人均表示祥哥零架子，更會給予有關演戲的意見，令他們獲益良多。感情路上，兩位型男不約而同都單身已久，丁子朗曾受邀參與《女神配對計劃2》，卻因檔期未能成事。孔德賢亦曾面試內地戀綜，可惜未能入選，他們都說對另一半的要求很簡單，就是心靈相通。 文：安安 攝：譚志光

談到理想型，丁子朗指最緊要是心靈匹配，步伐一致。

孔德賢希望未來另一半有「好媽媽」的特質。

丁子朗與孔德賢在《香港探秘地圖》中，前者飾演攝影師高文彬，後者飾演龔嘉欣弟弟畢鳴。丁子朗劇中與黎耀祥、龔嘉欣、倪嘉雯組成探秘團隊，深入查訪連串古怪詭異的人和事。他坦言角色陽光樂觀，與自己性格相似，演來毫不費力，「識我嘅朋友都覺得我係做返自己。」他特別感謝黎耀祥的指導，既提供專業意見，又毫無架子，令他在拍攝中感到自在舒適。

孔德賢透露角色畢鳴是個「宅男廢青」，既要幫助家姐畢萍（龔嘉欣飾）查案，又愛惡作劇。更有趣的是，他與龔嘉欣頗有淵源，原來2人來自同一間中小學，卻直到今次合作才真正相認。他亦大讚黎耀祥演技自然，舉手投足都令人獲益良多，「最深刻係一次拍攝，倪嘉雯同祥哥坦白講出一啲事情，祥哥就一路翹住手，成個動作好自然，完全唔似演戲，我覺得好幸福，真係學到好多。」此劇走訪新娘潭、西貢墳場等地點，2人透露要在七月十四到墳場開工，丁子朗笑言：「慶幸地我哋拍攝嘅時候陽氣比較足，冇奇怪事情發生，但我本人怕鬼，仲係農曆七月十四拍墳場戲，所以心理準備都做足，亦上足香。」

不介意公開戀情

談到愛情觀，丁子朗直言理想型最緊要是心靈匹配，可以和自己共同成長、步伐一致，「要接受到娛樂圈唔穩定嘅工作，外貌就還好，我唔係外貌協會。」孔德賢則分享，年輕時追求轟烈激情，但接近30歲，陪伴與支持比激情更重要。單身3年的他卻不覺孤單：「細個好鍾意拍拖，但搬出嚟住同養狗之後，發現唔一定要有人每日陪伴先係愛，現時學識獨處，愛自己多啲，拍拖就順其自然。」講到近年流行的戀愛綜藝，丁子朗抱開放態度：「無論係公司《女神配對計劃2》，定係出面嘅戀綜，都有搵過我參加，其實覺得可以試吓，可惜檔期撞唔啱，可能係上天嘅指示話唔好拍拖住。」至於將來拍拖會否公開戀情，他坦言不介意：「呢個年代冇咩好瞞。」孔德賢則透露曾面試內地戀愛綜藝，可惜未成功，但強調目的並非為追女仔，而是「讓觀眾更認識自己」，至於理想型，從小渴望組織家庭的他說：「最緊要舒服，希望未來另一半能夠長時間陪伴自己，甚至成為好媽媽。」



重心放在拍戲

丁子朗去年憑《俠醫》演技獲好評，雖在「最佳男配角」五強止步，他沒有失落反而抱感激的心：「有人覺得我做得好已經夠，拎獎係其次。」回望10年，他感觸稱：「19歲返港參選《香港先生》，估唔到10年後仲做緊呢行。最近跟同屆朋友食飯，見返佢哋都好感觸。」至於孔德賢則坦承曾赴內地試鏡失敗約20次，原因是普通話有香港口音：「失敗後失落咗一個禮拜，但好快振作。」他早前參與了內地烹飪比賽《開灶少年團》，對於未來重心會否放在內地發展，他說：「邊度有角色需要我，我就去邊度。重心我會放喺拍戲，做好演員。」