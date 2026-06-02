94年落選港姐鍾潔怡走出喪夫陰霾生日狀態大勇 沉澱四年化身「心靈雞湯KOL」迎新生

1994年的落選港姐鍾潔怡淡出幕前多年，去年生日時突然自揭結婚多年的金融才俊丈夫已離世三年，消息令人惋惜。經過時間的沉澱，鍾潔怡似乎已逐漸走出喪夫的陰霾，今年初更開設抖音及小紅書帳號，化身「心靈雞湯KOL」，分享生活點滴與女性智慧，積極展開人生新一頁。

苑瓊丹為鍾潔怡慶祝

正值鍾潔怡的生日月，昨日（1日）再次在IG分享慶祝生日的照片，並寫道：「好開心嘅一個晚上，感恩」。從照片中可見，鍾潔怡在一場盛大的生日派對上，獲大批好友為她慶祝，當中更包括「石榴姐」苑瓊丹及冼灝英。苑瓊丹親切地搭著鍾潔怡的肩膀，兩人一同擺出V字手勢，足見交情匪淺。

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鍾潔怡凍齡外貌獲讚

生日派對現場佈置閃亮的「HAPPY BIRTHDAY」氣球，桌上放著至少兩個精緻的生日蛋糕，主角鍾潔怡悉心打扮，身穿淺藍色拼深藍布料上衣，配搭牛仔褲，一身藍色系的裝束顯得清爽又時尚。鍾潔怡手捧著多束巨大的鮮花，面露燦爛笑容，精神飽滿，皮膚緊緻，絲毫不見歲月痕跡，凍齡美貌令人驚艷，可見鍾潔怡已準備好迎接新生活。

鍾潔怡分享女性智慧

除慶祝生日外，鍾潔怡近期亦活躍於小紅書，不時發布影片分享其人生睇法。在其中一段題為「記住，你的靠山只有你自己智慧」的影片，鍾潔怡勉勵一眾女士要靠自己，變得更強大。鍾潔怡語重心長表示：「記住，你自己冇本事，任何人都唔會係你嘅靠山。你只要有本事，所有人都想你做佢嘅靠山。」

鍾潔怡又更提醒網民即使日子再窮、工作再累，也不要經常抱怨，因為「冇人會畀錢你，亦冇人會代替你。」鍾潔怡最後總結道：「世事要忍，大事要狠。冇人幫你嘅時候，一定要自己爭氣。」這番充滿力量的說話，相信是鍾潔怡經歷人生起伏後的深刻體會。

鍾潔怡轉行發展不錯

鍾潔怡於1994年參選香港小姐，落選後入讀TVB第七期藝員進修訓練班，同期同學有劉愷威、陳展鵬、吳家樂、張松枝等。鍾潔怡曾參演劇集《刑事偵緝檔案》、《O記實錄》，但多年來發展未算突出，常演閒角。

鍾潔怡於千禧年曾到馬來西亞發展，又嘗試轉戰內地，但演出機會不多。鍾潔怡在2007年與金融才俊老公結婚，之後淡出娛樂圈，一度任職保險業，亦考獲美容師牌，並做老闆投資網購實體店，生活過得似乎不錯。

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