嵐最後舞台以經典「Call & Response」互動 二宮和也破戒提尊尼事務所

日本天團「嵐」（ARASHI）昨晚在東京巨蛋舉行告別演唱會最終場，正式為長達26年半的團體生涯劃上句號。嵐於1999年11月出道，5位成員帶來包括出道曲《A·RA·SHI》在內共33首經典歌曲，唱足3個半小時。昨晚11時59分，嵐更新各大社交平台，再次感謝粉絲的不離不棄！

嵐成員眼濕濕道謝

嵐昨晚正式結束團體活動，在這歷史性的一天，向一路支持他們的粉絲，送上最後訊息，寫道：「26年半來謝謝你們！」並標註日期「2026.5.31」。他們在署名寫上團名「嵐」外，更一一寫出每位成員的名字，包括相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智及櫻井翔，最後溫暖地留下：「With you。」此外，在演唱會尾聲，5名成員以嵐經典的「Call & Response」作為最後互動。當嵐高喊「我們的名字是甚麼」時，全場近55,000名粉絲齊聲回應「嵐」，聲音響徹東京巨蛋，成員都感動得眼濕濕，高聲回應：「謝謝！」

二宮和也提禁語「尊尼事務所」

松本潤向粉絲深情說出，「26年半真的非常快樂。」他又很感謝粉絲願意等他們，讓他們有機會正式與大家道別。早已自立門戶的二宮和也，則是數度提起被視為禁語的「尊尼事務所」，表示將結束自己「30年的尊尼人生」。哭成淚人的相葉雅紀則感性地說：「嵐是我人生的全部，大家將人生投入去支持嵐，遇見你們真是太好了！無論重生多少次，都不可能再看到這樣的景色。」櫻井翔則一一呼喊出成員的名字，再表示：「我們是嵐！能夠5個人一起衝過終點線，我感慨萬千。」

大野智哽咽10秒

大野智更一度哽咽超過10秒，「像我這樣的隊長，謝謝大家始終支持與包容着我。大家一起打造出的嵐，今後也會繼續活下去！」嵐最後以新歌《Five》為演唱會結尾，5人親密地攬在一起，離開前跟粉絲揮手說：「大家，Bye Bye！」