劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深

資深歌手張德蘭日前為紀念入行60周年，首度在紅館舉行個人演唱會，全晚高潮迭起。而在演唱會Encore環節，天王劉德華作為壓軸嘉賓驚喜現身，與張德蘭合唱經典金曲《情義兩心堅》，掀起全場最熾熱的氣氛。張德蘭更笑言：「唱這首歌怎能少了神鵰大俠呢？」台下觀眾隨即報以雷動掌聲。

劉向蕙朱麗蒨入場支持劉德華

除了劉德華現身支持，當晚台下亦是星光熠熠。劉德華的太太朱麗蒨與14歲的愛女劉向蕙（Hanna）亦激罕一同低調入場，全程坐在觀眾席前排，默默為台上的爸爸打氣。這對母女的出現，尤其是劉向蕙的最新狀態，瞬間成為全場另一焦點。

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劉向蕙跟朱麗蒨猶如餅印

雖然劉向蕙全程戴著口罩，但完全無法掩蓋她已長成美少女的模樣。從現場畫面可見，她紮起一個清爽的髮髻，穿上一件寬鬆的黑色外套，打扮簡約低調卻充滿青春氣息，可謂青春迫人。儘管有口罩遮擋，但她那雙靈動的眼睛和清晰的臉部輪廓，都與身旁的媽媽朱麗蒨猶如餅印，完美遺傳了母親的優良基因。

劉向蕙用手機影劉德華

在演唱會期間，劉向蕙表現得十分乖巧文靜，大多數時間都靜靜地靠在媽媽身旁，非常有家教。當爸爸劉德華在台上表演時，她被拍到拿出手機，專注地拍攝爸爸的風采，記錄下這珍貴的一刻，盡見父女情深的一面。

劉向蕙極有家教

在演唱會結束前，朱麗蒨與劉向蕙在工作人員的陪同下先行離開，以免引起混亂。離席時，她們更被見到向草蜢成員蔡一智點頭示意，舉手投足間盡顯禮貌，再次證明了劉家的良好家教。

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