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邱士縉後援會突宣佈解散 Stanley以黑底微笑作回應 粉絲怒轟：全部嘢唔係老奉㗎！

影視圈
更新時間：15:15 2026-06-01 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-01 HKT

MIRROR 成員邱士縉（Stanley）近日可謂事業愛情兩得意，主演劇集《COURT!》收視口碑豐收，人氣急升之餘，早前更宣布與拍拖多年的女友李炘頤（Alina）訂婚，婚禮正籌備得如火如荼。然而，昨日（5月31日）其粉絲圈「TeamStanley」爆出地震，後援會「Stanley Yau Hong Kong Fanclub」宣布即時結束營運；而Stanley事後在IG限時動態僅以黑底配一個微笑的表情符號發文，隨即觸發大批粉絲強烈不滿，並紛紛留言怒轟。

後援會無預警解散 

Stanley的粉絲後援會「Stanley Yau Hong Kong Fanclub」昨晚在社交網貼出工作室熄燈的短片，並發長文宣布結束營運：「在三千多個日夜的陪伴和支持下，無論日曬雨淋還是風吹雨打都有你哋一齊完成一次又一次的應援，不論集資或出席活動的TS，我哋都由衷感謝您付出的每分支持！感恩沿途有您！在美好的、狼狽的、充滿歡笑的、充滿回憶的路上我們的任務完成了！我們一直從零開始，到現在就靠大家將零發揮成無限，好好地守護 Stanley。」文中更寄語粉絲，「請大家繼續守護Stanley 在未來的日子繼續發光發亮」。與此同時，全新後援會「Stanley Yau International Fan Club（SYFC）」亦火速宣佈成立，會費定價$380，由2026年6月12日生效，為期一年。

粉絲鬧爆

然而，在前後援會解散消息爆出2小後，Stanley 在IG限時動態僅以黑底配一個微笑的表情符號發文，並無留下任何文字。對於偶像疑似的回應，旋即觸發大批粉絲集體怒斥，指他反應冷淡全無感激之心，並紛紛留言怒斥：「舊嗰班臨走都想幫你搞得好好睇睇，又開live又開聚會，幫你留返班願意使錢嘅舊fans，你就乜都唔理po個emoji，完全唔理後果，知唔知你好自私？全部嘢唔係老奉㗎」、「貼錢免費幫你打工8年，今日和平分手，你出呢個story係咩意思？冇人欠你㗎，我哋冇錢收㗎。三千幾個日日夜夜換嚟今日你個咁嘅emoji？你唔紅你自己有份造成」、「咩人先做得出一句thank you都唔講淨係俾個emoji，返工辭職老細唔請食飯都會講句辛苦晒掛？大佬，你演員嚟㗎，少少都唔做俾人哋睇？」、「有幾多fans自己心裡有數啦，其實佢地真係做足有凸，咁多年冇功都有勞，到頭來只有一個emoji ？」而在一片罵聲中，Stanley 今早在IG限時動態再分享一段短片 ，片中主要講及人預設的感覺而產生的誤解，似暗示外界對其emoji的負面解讀。

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