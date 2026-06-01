阿Mo李啟言貼ILLIT黑圖遭圍剿 火速刪圖長文致歉認顧慮不周 掀K-pop粉大戰遭狠毒惡咒

男團MIRROR演唱會嚴重事故傷者、舞蹈員李啟言（阿Mo）近期接連遭遇打擊，其父親李盛林牧師於今年4月底與世長辭。哥哥曾透露阿Mo李啟言因喪父之痛身心俱疲，甚至需要暫停部分康復訓練安躺休息。

阿Mo李啟言因一張「迷因圖」遭人身攻擊

然而，仍在哀痛中休養的阿Mo李啟言，近日竟意外捲入韓國女團NewJeans與ILLIT的粉絲大戰，更因一張「迷因圖」惹來激進粉絲的惡毒人身攻擊，事件在Threads及各大社交平台迅速發酵，引發全網熱議！相關閱讀：阿Mo李啟言喪父陷哀傷爆體力透支 暫停復健要安躺休息 哥哥發信吐心聲承諾接棒伴弟同行

阿Mo李啟賢迅速刪圖鄭重道歉

事緣阿Mo李啟賢昨日（31日）在Threads上一個討論「別人的側臉vs我的側臉」的帖文下方，先是留下了一個「掩嘴巴猴子」的表情符號，隨後更貼出一張韓國女團ILLIT成員沅禧（Wonhee）與NewJeans成員Minji側臉的對比圖。此舉瞬間觸動了ILLIT粉絲的神經，留言區隨即遭怒火洗版。意識到事態嚴重的阿Mo李啟賢今日迅速刪除該圖片，並發佈長文鄭重道歉。他在文中連番說出「對不起」：「真心對不起，沒有要反駁這次有錯我就直接認了。本來在這個平台是讓我與認識或不認識的同好們互相分享有趣的事，而昨天我是看到樓主的一幅圖，很像我看過的一張memes圖，所以就單純地找來那張圖回覆了。原本的出發點只是貼貼相似的迷因圖，也完全沒有打算要去辱罵任何人。結果是很多人告訴我這樣十分冒犯，所以我在此鄭重道歉，是我顧慮不周而有所冒犯了，對不起。也看到有些人說是本來是支持我但對這一次表示很失望，也對你們說聲對不起，我保證我是沒有打着壞心腸去做這件事，而且我也從來不希望傷害到任何人，是我這次大意了沒有顧及不同人的感受，對不起，我承諾我只會專注於分享快樂及喜歡的事情，盡我所能去避免冒犯或傷害到任何人，也感謝以往的支持。該圖片剛剛已經刪除，在此向當事人致歉，再次鄭重地說聲對不起，也謝謝你耐心看完。」

事件迅速演變成網絡罵戰

雖然阿Mo李啟言已經刪圖兼道歉，但部分激進粉絲竟以其癱瘓及喪父經歷作人身攻擊，留言極度惡毒，事件迅速演變成網絡罵戰，有人說：「你轉貼個張絕對唔係meme圖，係笑x人既圖囉！己所不欲勿施於人，我諗你都唔想人哋笑你㗎可。」、「『向當事人致歉』， 咁你記得send返道歉email去佢哋公司，Cap埋圖post出嚟。」、「以前好同情你，而家覺得你所有嘢都係抵死，祝你過得越嚟越差。」、「反而擔心啲看護 Mo轉頭又鬧佢哋嚟出氣。」、「將身材外貌霸凌女性嘅相講成迷因圖。」不過亦有網民留言事件感到奇怪：「到底係邊個用緊個AC？」、「真心問佢而家個情況係可以玩到threads??」、「好怪啊，同埋同佢IG好似口吻都唔似，係咪唔係佢嚟。」對於超底線的人身攻擊，有網民紛看不過眼加入戰團反擊，直斥部分留言「反人類」：「點解kpop fans啲留言咁黑心嘅？」、「真係鬧得過分咗。人哋唔道歉又鬧人，人哋知錯道咗歉又話人一句無心就了事，咁想人點呀？」、「做錯咗畀人鬧係正常，但去到呢種攻擊就真係反人類咗啲。」、「認錯唔單止得唔到原諒，重可以瘋狂扔石頭，所以今時今日搞到人人死都唔認錯。」

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阿Mo李啟言是NewJeans的Bunnies

阿Mo李啟言本身是NewJeans的Bunnies之一，過往不止一次表態支持NewJeans，早前曾公開發表直指ILLIT的負面言論：「反正有很多東西copylit想抄都抄不了。」今次貼出黑圖，令ILLIT粉絲再翻舊帳，將積不滿一次過爆發，眾所周知，HYBE娛樂內部的「廠牌鬥爭」，早已令兩團粉絲水火不容。ILLIT自出道以來，就已多次被外界指有抄襲NewJeans之嫌，造型及歌曲風格非常相似，「NewJeans之母」閔熙珍亦曾暗示ILLIT搶走NewJeans歌曲等爭議。NewJeans成員之一的Hanni（范玉欣）亦曾哭訴遭HYBE旗下另一藝人組合ILLIT的經理人無視：「在走廊等待時，大約3名成員和1位女經理人從我身邊走過，我禮貌地和她們打招呼，大概5到10分鐘後她們又出來時，那位經理人對跟在後面的成員們說：『裝作沒看見，不要理她。』我完全不明白為甚麼我必須經歷這種事，尤其是在職場，這就是為甚麼我決定發聲，以確保沒有其他人經歷這種情況。無論是前輩、後輩還是練習生。」