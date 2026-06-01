傅寶誼直播帶貨改變人生 獨居9年 愛情可有可無丨名人雜誌

現年41歲的傅寶誼（前名：傅穎、Theresa）相隔5年推出廣東新歌《成年禮》，唱出將過往負面經歷變成禮物的心聲。近年，Theresa轉戰內地發展，她大談當年的辛酸，由開初獨自到上海直播帶貨、無人教導要自己摸索，到現在獨當一面；又真情剖白愛情觀，透露自2017年分手後一直獨居到現在，如今視愛情為可有可無；曾經覺得自己是異類的她，更學會欣賞自己的高敏感特質，一路走來，心態已截然不同。撰文：娛樂組 攝影：譚志光

傅寶誼將過往負面經歷變成禮物，藉由新歌唱出心聲。

歌詞第一句「做個簡單愉快的人」正是Theresa這些年所追求的。



相隔5年再出廣東歌，Theresa說是「天意」，「幾年前已想做一首新歌，但拖了兩年。直至去年初終收到這份歌詞，我覺得填詞人一定很不開心，為甚麼寫得這麼悲傷，然後去開導一下，他竟然說：『我以為你是這樣的。』」為何有此誤解？她坦言或許是以前面對負面新聞不懂消化，總是把事情看得很重，外界對她的認知也蒙上悲觀色彩。後來，她親自修改歌詞，第一句「做個簡單愉快的人」正是她親手寫下，「大家都想賺很多錢、拿社會地位、有個很愛自己的老公，但人最簡單的一件事，應該是先要開心。」

Theresa靠看書走出低谷。

Theresa自認是「高敏感人」，但視這種性格為禮物。

早前Theresa舉行派對，同粉絲分享音樂。

傅寶誼視「高敏性格」如禮物

學會簡單快樂的背後，是一場對自己的深入了解。Theresa直言自己是「高敏感人」，性格內向，「這個世界有15%的人都是高敏感，85%是鈍感力比較強。我們是小眾，但不代表不好。」她以前因安靜、不敢說話而自我懷疑，遇到難堪事情只懂呆住，隔很久才懂哭，「後來我發現，應該要欣賞自己這種性格。這種性格是禮物，很多作家、科學家、心理學家都是這種人。」Theresa靠看書走出低谷，「書中自有黃金屋，我們用很少的價錢和時間，去看人家一生的精華，所以看書很有用。」

傅寶誼青蘋果不必變紅

新歌主要講及 「將過往的負面經歷變成一份禮物」，MV則以青蘋果和紅蘋果為意象，她說：「很多人以為青蘋果熟了會變紅，但青蘋果熟了也是青蘋果。每個人天生都不一樣。雖然沒有紅蘋果那麼多人喜歡，但青蘋果也有自己的受眾。」而這個低成本高質素的MV， 是由兩位年輕女生操刀，Theresa穿上買了多年沒穿的白色裙，準備了蘋果和吹泡泡棒，在公園即興找陌生男生客串，「我很喜歡，不需要複雜東西，簡單更好。」

Theresa 30歲已回內地發展，坦言當時人生路不熟、天天躲在家以淚洗面。

除了直播帶貨，Theresa還經常拍片分享日常生活，內容涵蓋化妝扮靚、飲飲食食等。

Theresa坦言直播帶貨起步並不容易，靠自己一步步摸索前行。

傅寶誼頻遇奇葩事改變心態

Theresa 30歲已回內地發展，她回望當年的辛酸，由人生路不熟、普通話極差、天天躲在家以淚洗面，到與公司解約想過退出，後來獲一位導演垂青到北京拍劇才重返演藝路。2022年，Theresa開始到上海直播帶貨，她坦言起步並不容易，「當時以為團隊會教我，但發現很多東西都要自己摸索，只好不停看別人的直播去學。」她說最難的不是學直播，而是她本身不愛說話，卻要連續說話5至9小時，同時思考選品和銷售重點，瘋癲時期一個月開足20多天，「直播改變了我，以前我是很不接地氣的人，做藝人甚麼都有人幫你想。但當你接地氣了，就會站在別人立場，選高性價比、質量好的東西。」她指全部產品親自挑選，看到網友留言讚好，她感觸謂：「你不需要理會別人怎看你，只要做好這件事，自然有正面反應。」Theresa續謂雖然在內地10年遇到很多奇葩事，但卻令她心態有所改變。

昔日Cookies隊友偶有合體，但Theresa就次次都缺席，不過她坦言不抗拒與大家同台。

當年Cookies由9名減至後期的4人團隊，當中就包括傅寶誼、鄧麗欣、楊愛瑾及吳雨霏。

傅寶誼朋友貴精不貴

談到愛情，她透露曾在內地拍拖約一年半，2017年分手後，獨居至今9年，直言愛情是「錦上添花」，「以前覺得愛情大過天，現在覺得可有可無，生命有太多事要做，不是用忙碌令自己不想拍拖，而是真的很多事要做。」而遇到不合適的人她會果斷拒絕，曾被評「很兇」，「我不想給錯誤訊息別人。」Theresa更坦言朋友貴精不貴多，「太多朋友反而消耗心力。我更喜歡高質量相處。」而與昔日隊友較少聯絡，但亦不抗拒與Cookies再同台。

不少人私訊說看完片心情舒服了，她也感到開心。

對於負評，她早已看透，早前更開始玩Threads與網民互動。

Theresa認真經營社交網站，各短視頻平台都累積了不少粉絲。

傅寶誼同負評割席

最近，Theresa拍片分享心靈哲理，大多來自親身經歷，「我想做有意義的東西，用過來人身份分享，告訴大家你們不是唯一，我在你們前面已經受過很多。」不少人私訊說看完片心情舒服了，她也感到開心。對於負評，她早已看透，早前更開始玩Threads與網民互動，「人家說的東西不代表你，只代表他自己，只是透過你這個人對映他自己出來，評價和你本身可以割席。」她認為罵她的人多數與她年紀相若，這年紀最忙卻仍有時間散播負能量，證明對方不開心需要發洩，「每個人可能都需要情緒出口，其實他們是很慘的……當你將他們看成小朋友亂說話，就不會生氣。」



