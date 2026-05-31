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《逐玉》張凌赫南寧活動爆「喪屍級」暴動畫面曝光 粉絲衝破商場玻璃驚見踩人場面失控

影視圈
更新時間：18:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：18:00 2026-05-31 HKT

憑內地劇《逐玉》爆紅的新一代男神張凌赫，原訂今日（31日）在南寧出席眼鏡品牌活動，沒想到張凌赫還未現身，活場現場就因粉絲熱情過度而徹底失控。大批粉絲為一睹偶像張凌赫，竟在商場開門瞬間，引發山崩式推擠，連玻璃大門都被硬生生擠碎，險象環生的畫面在網上引發軒然大波。

張凌赫坐高鐵赴南寧被捕獲

張凌赫昨日（30日）一身休閒打扮乘坐高鐵抵達南寧時，已被網民捕獲。張凌赫原定今日下午2時現身活動，今早商場尚未營業，門外已聚集大批粉絲等開門霸位，商場外被人海包圍，現場擠得水洩不通，最驚悚的一幕發生在商場正式營業的瞬間。

商場大門一開，苦候張凌赫多時的粉絲宛如潮水般瘋狂往內衝刺，在劇烈的推擠之下，入口處的玻璃門當場碎裂。從網上瘋傳的影片中，可以看見伴隨著人群的尖叫聲，竟有部分粉絲不顧滿地碎玻璃的危險，直接踩踏而過，其間有人跌倒地上，後面的粉絲仍往前跑，未有理會跌倒的人，一度發生踩人事件，場面陷入混亂。

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為睇張凌赫5、6層樓企滿人

透過現場網民拍下的畫面，為見張凌赫一面，商場上下5、6層樓的欄杆旁全擠滿密密麻麻的人潮，畫面極為震撼。而在人群進入商場後，工作人員才有機會圍起意外現場，以及時間清理滿地玻璃碎及垃圾，可見當時的情況有幾誇張。

不少網民見到爆玻璃一刻影片，驚呼似災難電影場景：「這根本就是『喪屍大隊』」、「這是粉絲還是喪屍？」、「是在拍《屍速列車》嗎？」、「這些人是幾天沒吃飯了，怎麼感覺像一群餓鬼」，將粉絲的瘋狂行徑比作「喪屍圍城」。

張凌赫活動取消改網上直播

另有網民提出安全疑慮：「連玻璃都撞碎了，這也太危險了吧！」、「主辦單位沒有規劃排隊動線流程，很是糟糕」、「難怪取消了，真危險」，擔心若活動照常舉行，張凌赫本人現身時，恐怕會引發更嚴重的踩踏意外。最終活動在開始前決定取消，張凌赫改為線上直播宣傳，保障藝人及粉絲的安全。

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