港姐冠軍盧淑儀「逆齡生長」驚現少女味  皮膚幼滑氣質出眾  李克勤難掩倦容似太太老竇？

現年58歲的歌王李克勤與52歲的前香港小姐冠軍太太盧淑儀，自2006年結婚以來，一直是圈中的模範夫妻。兩人育有大仔李立仁（Ryan）和細仔李力司（Rex），一家四口生活幸福美滿。近年，李克勤將事業重心轉移至內地，憑藉其超強的吸金能力，頻繁亮相各大綜藝節目；而盧淑儀則在婚後淡出幕前，專心相夫教子，鮮有公開露面。近日網上流傳出一組夫婦二人的最新照片，他們結伴為香港時裝品牌創辦人劉志華慶祝生日，其近況隨即引起熱議。

盧淑儀逆齡生長現少女味

從照片可見，久未露面的盧淑儀狀態極佳，令人驚艷。當晚她身穿一件簡約的星形圖案上衣，在一臉淡妝之下，依然顏值出眾。她的皮膚白皙幼滑，臉上幾乎沒有明顯的皺紋，配上溫婉賢淑的笑容，氣質十分吸引，更意外地流露出一絲少女味，完全不像已年過半百的兩子之母。

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李克勤眼鏡遮面仍見疲態

相比之下，丈夫李克勤的狀態則顯得較為普通。他雖然戴着一副超大的時尚眼鏡，遮蓋了近半張臉，但仍可見其面色略顯疲憊。不過，對比起早前被部分媒體形容為「斷崖式衰老」的模樣，他整體的精神狀態已算稍為回勇。

李克勤似盧淑儀爸爸？

這輯照片曝光後，不少網民都一面倒地大讚盧淑儀「越活越年輕」、「保養得宜」。同時，亦有許多人開玩笑地提醒李克勤要好好保養，笑稱：「再這樣下去，很快就會像太太的爸爸，多過似老公了！」。

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