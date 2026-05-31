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PER SE 6.27搞户外騷預告首唱新歌 孖晚安莉莉兩Band同台夠晒Chill

影視圈
更新時間：16:45 2026-05-31 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-31 HKT

組合PER SE與特邀嘉賓晚安莉莉於6月27日開騷，在Backyard@AXA WONDERLAND舉行《Backyard Live: PER SE NIGHTTIME POEMS FEATURING 晚安莉莉》，PER SE未開騷先興奮準備，仲講明彈足成日，希望Fans聽完夠Chill：「今次畀觀眾其中一個驚喜，就係我哋有一首新歌推出！以𠵱家計劃嚟講，應該係先演唱、再派歌，所以到時嚟嘅觀眾應該係『宇宙第一次』聽呢首歌，同埋始終都係兩隊band嘅show，一定會有驚喜。」

PER SE歌單為户外Show而設

PER SE非常貼心提醒樂迷，飲夠水先入場，做足防曬準備享受初夏音樂盛宴：「做戶外show最勁就係有風景睇，同埋音樂聲會自然好多。咁呀！我哋彈彈吓見到日落、入黑，再入到night time！」今次PER SE開騷更邀請晚安莉莉做嘉賓，PER SE就話大家都鍾意日本音樂，台上表演時會更有感覺：「到底我哋會唔會合唱或者cover？咁真係要嚟睇先知喇！我哋對呢件事都非常之認真，唔會就咁你彈你、我彈我咁樣個狀態啦。同埋今次難得係一個戶外show 啦，我哋都特別設計咗一個歌單係啱outdoor聽。」

演出日期｜2026.06.27（Sat）
演出時間｜18:30 pm
演出地點｜Backyard @AXA WONDERLAND

門票售價
VIP｜$888（企位）包括：
*PER SE 合照福利（2:10人一張）
*PER SE 親筆簽名 Poster 一張
GA｜$588（企位）
公開發售｜2026.06.01（Mon）12:00 nn

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