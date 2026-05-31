邊佑錫現身香港機場遭粉絲丟信件險被擊中 Marf、吳海昕成功集郵 Mads Mikkelsen

美國動漫盛事Comic Con今年首度來港舉行3日，開幕禮有多位荷里活巨星登場，還有韓星邊佑錫出席，其見面會被指安排混亂，有人找不到自己的位置，突被安排站在第一排前面的位置，惹來頭排粉絲不滿，結果大會要重新安排位置，導致活動延遲了40分鐘。

邊佑錫昨午現身機場返韓

今次邊佑錫為宣傳主演由漫畫改編的劇集《我獨自升級》、「最強小三」韓韶禧、《機智住院醫生生活》姜有晳等亦有份主演。邊佑錫提到為角色特別練大隻，他在現場大騷與主角振宇一樣的背影。昨午，他現身機場返韓，但發生不快事件，有粉絲想送禮物給邊佑錫，但因為他在保鏢包圍下，未有走近粉絲，他們突然向他丟禮物，包括有信件及其他物品，差點擊中邊佑錫，其他粉絲看不過眼，在網上譴責有關粉絲，指擲物即使是信件都會令偶像受傷，請粉絲克制。如果有信件想給邊佑錫，可寄到其經理人公司。

「炸雞佬」Giancarlo Esposito參與Comic Con

另外，丹麥影帝Mads Mikkelsen、《陰屍路》Norman Reedus、《怪奇物語》Jamie Campbell Bower、被影迷稱作「炸雞佬」的Giancarlo Esposito等都有參與Comic Con，並舉行見面會與粉絲合照。COLLAR成員Marf、前港姐吳海昕等都在網上分享與Mads的合照。