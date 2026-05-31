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谷祖琳爆喊賣慘累鬥累 偕黃德斌演繹又愛又恨婚外情｜名人雜誌

影視圈
更新時間：22:45 2026-05-31 HKT
發佈時間：22:45 2026-05-31 HKT

黃德斌、谷祖琳在ViuTV原創律政劇《COURT!》中壓軸登場，他們演出的單元「酒店謀殺案」張力十足，兩人都表示該劇拍攝手法新穎，開放式結局令人有不少聯想。谷祖琳透露拍攝那幾天幾乎場場爆喊，喊到眼腫臉腫，更一度懷疑是否需要喊咁多，笑指當時情緒上的壓力很大，望日後多拍開心戲。黃德斌直言劇中自己戲份不多，雖然拍苦情戲都要喊苦喊忽，但相對比谷祖琳輕鬆，更以「物件」形容自己，自嘲是谷祖琳案中的「證物」。撰文：黃佩麗 攝影：羅安強

COURT!》拍攝手法新穎

劇集《COURT!》以同一酒店內不同房間發生的3個獨立故事貫穿全劇12集，拍攝手法新穎，播映以來引起不少討論，開放式結局亦令人有不少聯想。壓軸單元「酒店謀殺案」由黃德斌和谷祖琳演出，二人在劇中因在大學舊生會重遇後舊情復熾，發展婚外情，谷祖琳為了他不惜共赴黃泉，同時亦因為等不到對方給予自己名份，內心對他一直存有恨意。事業失意的黃德斌夾在妻子和谷祖琳之間又無法作出決擇，被生活壓垮，欲自尋短見。

在拍攝律政劇《COURT!》的「酒店謀殺案」單元中，黃德斌和谷祖琳要談一段既苦澀又「攞命」的婚外情。
在拍攝律政劇《COURT!》的「酒店謀殺案」單元中，黃德斌和谷祖琳要談一段既苦澀又「攞命」的婚外情。
劇中二人被事業感情和生活壓垮，決定一起共赴黃泉。
劇中二人被事業感情和生活壓垮，決定一起共赴黃泉。
劇中谷祖琳對黃德斌又愛又恨，甚至為他惹官非。
劇中谷祖琳對黃德斌又愛又恨，甚至為他惹官非。

谷祖琳是「證物」？

黃德斌和谷祖琳早前為劇集宣傳時，不約而同表示拍攝過程很辛苦，黃德斌笑謂辛苦在於情緒，並非體力，自己相比谷祖琳算是輕鬆，「這些苦情戲唔少得喊苦喊忽，不過我戲份不多，很快死了，在劇中算是一件『物件』，是她那單case的『證物』。」

谷祖琳宣傳《COURT!》。
谷祖琳宣傳《COURT!》。

谷祖琳場場戲爆喊

谷祖琳表示雖然只拍了幾日，但那幾天幾乎場場戲都要爆喊，非常辛苦，「我都有問過導演可不可以不用喊咁多，導演話OK，但一action就話要多些要多些，我心諗不是說好不用喊咁多嗎？我覺得有時表達傷感不需要嘢嘢都爆喊，但導演想要咩就俾咩。那幾天情緒都很差，喊到臉腫眼腫，好累，場場都係咁，法庭喊，監獄又喊，我都問會不會太多，但之後都明白是單元劇只有幾集呈現故事，所以情緒都要精準。而且現場拍了幾個版本，我好像經歷了好多不同的事，不同程度的喊都有，真的很辛苦，之後想拍些開心戲，不要咁慘。」

谷祖琳拍了幾日，幾乎場場爆喊，情緒和體力上都極度虛耗。
谷祖琳拍了幾日，幾乎場場爆喊，情緒和體力上都極度虛耗。

黃德斌浸沒在痛苦情緒中

黃德斌表示今次的故事篇幅不多，所以甚麼都要濃縮，自己雖然戲份不多，但一點也不易做，「一個人軟弱到要尋死的階段，一定是好矛盾和痛苦，我在入面都需要喊，經常浸在那情緒入面，的確是幾辛苦，我都想多拍開心的戲！」谷祖琳又指為了做好劇中情人角色，在片場時經常在黃德斌身邊，拍完後都擔心被他以為是黐線，「我不是那種一action就可以投入角色情緒的演員，我啲戲無咁好，好難戲外玩緊的時候，一下子就投入角色，所以戲外都要保持住個情緒。」又說他們看似是殉情，但劇中的自己都忘記了真相，觀眾要知道劇情發展就要留心細看。

黃德斌透露要演繹劇中人的矛盾痛苦心態，經常浸在那情緒入面好辛苦！
黃德斌透露要演繹劇中人的矛盾痛苦心態，經常浸在那情緒入面好辛苦！

黃德斌踏台板 求生路

近年影視市場不好，黃德斌早前就嘗試舞台劇和摩登粵劇的演出，他感謝對方願意找他參與，笑謂演員很被動，不能主動報名，「幸運地有人找我試新嘢，出來的效果大家也接受，我又有機會和不同的人合作，我幾鍾意，好似今次戲份不多，但知道可以和小谷合作很開心，雖然她擔心我覺得她黐線，但那幾日我們是情侶，她以她的方式去呈現，我覺得幾好，我以前都拍好多呢啲慘絕人寰的苦情戲，所以好明白她的感受。」

黃德斌求生路，踏台板。
黃德斌求生路，踏台板。
影視市道不好，黃德斌嘗試多線發展，例如曾與葉童合演舞台劇《唔講得》。
影視市道不好，黃德斌嘗試多線發展，例如曾與葉童合演舞台劇《唔講得》。
黃德斌更嘗試演出摩登粵劇《頂頭鎚》。
黃德斌更嘗試演出摩登粵劇《頂頭鎚》。

黃德斌拍《九龍城寨之終章》

黃德斌最近忙於拍攝《九龍城寨之終章》，透露最辛苦的打戲已經拍完，餘下的都是文戲，笑指很久都未試過拍通宵，講到他去年暴瘦惹大家擔心，見他已回復正常體重，他笑言之前因與葉童合作舞台劇《唔講得》太大壓力，由於角色相當沉重，加上有大量的台詞需要背誦，從排練到正式演出的整個過程，加上他是第一次演舞台劇，在巨大的壓力下影響胃口又失眠，體重自然下降，但他未有因此怕了做舞台劇，透露已接了新的舞台劇，今次又會有一些形體上的新挑戰，直言感到緊張，未知自己是否能夠應付。

黃德斌透露最近通宵拍攝《九龍城寨之終章》。
黃德斌透露最近通宵拍攝《九龍城寨之終章》。
黃德斌近日忙於拍攝《九龍城寨之終章》，最辛苦的打戲已拍完。
黃德斌近日忙於拍攝《九龍城寨之終章》，最辛苦的打戲已拍完。

谷祖琳執導AI短劇

谷祖琳早前出席一個AI短劇發布會，透露會執導AI短劇，她表示一直都有在學習和了解AI，因有朋友從事相關工作，她曾在朋友公司學過一段時間，「現在AI科技越來越厲害，聽聞導演一個就可以完成整套劇，不需要演員，但我覺得短劇還可以用AI演員，電影應該暫時都不能取代，或者將來是AI演員加真人演員去拍，可能過多十年，一部全真人演員拍攝的電影會變得彌足珍貴，能吸引觀眾入戲院睇戲。」

谷祖琳透露執導AI短劇。
谷祖琳透露執導AI短劇。

黃德斌認為AI衝擊影視工業

黃德斌認為AI是時代的產物，對影視工業是一個衝擊，但如何運用就要看用家和市場的取捨，「如果市場可以接受所有嘢都是AI，都無辦法抗拒，我覺得AI運用在創作和製作上是輔助作用，但作為觀眾的話，我不喜歡全部都是假嘢，咁同睇動畫有咩分別？有時看low tech的東西都很過癮，之前看了Kraftwerk的演唱會，他們是7080年代電子音樂先驅，好前衛，睇他們的騷啲嘢都low tech，但你永遠不覺得過時，我自己很喜歡，AI好奇怪，在創作上可以天馬行空，但所有嘢又要模擬真人，可能我還未適應啦。」

黃德斌、谷祖琳合作拍《COURT!》，女方爆喊賣慘，偕黃德斌演繹又愛又恨婚外情。
黃德斌、谷祖琳合作拍《COURT!》，女方爆喊賣慘，偕黃德斌演繹又愛又恨婚外情。

谷祖琳挑選適合年紀角色

谷祖琳去年憑《爸爸》成為金像女配角，她笑指得獎後工作量沒有變多，托賴一直有人找她傾工作，笑指現在會挑選適合自己年紀的工作，問到有甚麼是不適合，她說：「好似是戲入面的老公很年輕，我們不是姊弟戀，是正常夫妻，但做我老公的演員年紀比我細好多。（證明妳襯得起年輕男演員？）咁呢方面我都好感謝，但我現在的年紀，叫我演30幾歲的話，我唔係做唔到，但有必要嗎？如果劇情和角色無一個點吸引到我去做，對方只是想就咁搵一個演員去演一個30幾歲的角色，其實又不一定非我不可，但如果題材是類似靈魂互換，好似是一個30幾歲甚至年紀再細啲的靈魂進入了我的身體，我就覺得可以一試。」

勇奪金像女配角後，谷祖琳笑言工作量未有變多，但托賴一直有人找她傾工作。
勇奪金像女配角後，谷祖琳笑言工作量未有變多，但托賴一直有人找她傾工作。
谷祖琳除了保持一定工作量之外，亦忙着照顧2名女兒。
谷祖琳除了保持一定工作量之外，亦忙着照顧2名女兒。

谷祖琳化妝：嫻仔 髮型：Sam Cheung 服裝：Sacai @sacaiofficial

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