谷祖琳爆喊賣慘累鬥累 偕黃德斌演繹又愛又恨婚外情｜名人雜誌

黃德斌、谷祖琳在 ViuTV 原創律政劇《 COURT! 》中壓軸登場，他們演出的單元「酒店謀殺案」張力十足，兩人都表示該劇拍攝手法新穎，開放式結局令人有不少聯想。谷祖琳透露拍攝那幾天幾乎場場爆喊，喊到眼腫臉腫，更一度懷疑是否需要喊咁多，笑指當時情緒上的壓力很大，望日後多拍開心戲。黃德斌直言劇中自己戲份不多，雖然拍苦情戲都要喊苦喊忽，但相對比谷祖琳輕鬆，更以「物件」形容自己，自嘲是谷祖琳案中的「證物」。撰文：黃佩麗 攝影：羅安強

《 COURT! 》拍攝手法新穎

劇集《 COURT! 》以同一酒店內不同房間發生的 3 個獨立故事貫穿全劇 12 集，拍攝手法新穎，播映以來引起不少討論，開放式結局亦令人有不少聯想。壓軸單元「酒店謀殺案」由黃德斌和谷祖琳演出，二人在劇中因在大學舊生會重遇後舊情復熾，發展婚外情，谷祖琳為了他不惜共赴黃泉，同時亦因為等不到對方給予自己名份，內心對他一直存有恨意。事業失意的黃德斌夾在妻子和谷祖琳之間又無法作出決擇，被生活壓垮，欲自尋短見。

在拍攝律政劇《COURT!》的「酒店謀殺案」單元中，黃德斌和谷祖琳要談一段既苦澀又「攞命」的婚外情。

劇中二人被事業感情和生活壓垮，決定一起共赴黃泉。

劇中谷祖琳對黃德斌又愛又恨，甚至為他惹官非。

谷祖琳是「證物」？

黃德斌和谷祖琳早前為劇集宣傳時，不約而同表示拍攝過程很辛苦，黃德斌笑謂辛苦在於情緒，並非體力，自己相比谷祖琳算是輕鬆，「這些苦情戲唔少得喊苦喊忽，不過我戲份不多，很快死了，在劇中算是一件『物件』，是她那單 case 的『證物』。」

谷祖琳宣傳《COURT!》。

谷祖琳場場戲爆喊

谷祖琳表示雖然只拍了幾日，但那幾天幾乎場場戲都要爆喊，非常辛苦，「我都有問過導演可不可以不用喊咁多，導演話 OK ，但一 action 就話要多些要多些，我心諗不是說好不用喊咁多嗎？我覺得有時表達傷感不需要嘢嘢都爆喊，但導演想要咩就俾咩。那幾天情緒都很差，喊到臉腫眼腫，好累，場場都係咁，法庭喊，監獄又喊，我都問會不會太多，但之後都明白是單元劇只有幾集呈現故事，所以情緒都要精準。而且現場拍了幾個版本，我好像經歷了好多不同的事，不同程度的喊都有，真的很辛苦，之後想拍些開心戲，不要咁慘。」

谷祖琳拍了幾日，幾乎場場爆喊，情緒和體力上都極度虛耗。

黃德斌浸沒在痛苦情緒中

黃德斌表示今次的故事篇幅不多，所以甚麼都要濃縮，自己雖然戲份不多，但一點也不易做，「一個人軟弱到要尋死的階段，一定是好矛盾和痛苦，我在入面都需要喊，經常浸在那情緒入面，的確是幾辛苦，我都想多拍開心的戲！」谷祖琳又指為了做好劇中情人角色，在片場時經常在黃德斌身邊，拍完後都擔心被他以為是黐線，「我不是那種一 action 就可以投入角色情緒的演員，我啲戲無咁好，好難戲外玩緊的時候，一下子就投入角色，所以戲外都要保持住個情緒。」又說他們看似是殉情，但劇中的自己都忘記了真相，觀眾要知道劇情發展就要留心細看。

黃德斌透露要演繹劇中人的矛盾痛苦心態，經常浸在那情緒入面好辛苦！

黃德斌踏台板 求生路

近年影視市場不好，黃德斌早前就嘗試舞台劇和摩登粵劇的演出，他感謝對方願意找他參與，笑謂演員很被動，不能主動報名，「幸運地有人找我試新嘢，出來的效果大家也接受，我又有機會和不同的人合作，我幾鍾意，好似今次戲份不多，但知道可以和小谷合作很開心，雖然她擔心我覺得她黐線，但那幾日我們是情侶，她以她的方式去呈現，我覺得幾好，我以前都拍好多呢啲慘絕人寰的苦情戲，所以好明白她的感受。」

黃德斌求生路，踏台板。

影視市道不好，黃德斌嘗試多線發展，例如曾與葉童合演舞台劇《唔講得》。

黃德斌更嘗試演出摩登粵劇《頂頭鎚》。

黃德斌拍《九龍城寨之終章》

黃德斌最近忙於拍攝《九龍城寨之終章》，透露最辛苦的打戲已經拍完，餘下的都是文戲，笑指很久都未試過拍通宵，講到他去年暴瘦惹大家擔心，見他已回復正常體重，他笑言之前因與葉童合作舞台劇《唔講得》太大壓力，由於角色相當沉重，加上有大量的台詞需要背誦，從排練到正式演出的整個過程，加上他是第一次演舞台劇，在巨大的壓力下影響胃口又失眠，體重自然下降，但他未有因此怕了做舞台劇，透露已接了新的舞台劇，今次又會有一些形體上的新挑戰，直言感到緊張，未知自己是否能夠應付。

黃德斌透露最近通宵拍攝《九龍城寨之終章》。

黃德斌近日忙於拍攝《九龍城寨之終章》，最辛苦的打戲已拍完。

谷祖琳執導AI短劇

谷祖琳早前出席一個 AI 短劇發布會，透露會執導 AI 短劇，她表示一直都有在學習和了解 AI ，因有朋友從事相關工作，她曾在朋友公司學過一段時間，「現在 AI 科技越來越厲害，聽聞導演一個就可以完成整套劇，不需要演員，但我覺得短劇還可以用 AI 演員，電影應該暫時都不能取代，或者將來是 AI 演員加真人演員去拍，可能過多十年，一部全真人演員拍攝的電影會變得彌足珍貴，能吸引觀眾入戲院睇戲。」

谷祖琳透露執導AI短劇。

黃德斌認為 AI衝擊 影視工業

黃德斌認為 AI 是時代的產物，對影視工業是一個衝擊，但如何運用就要看用家和市場的取捨，「如果市場可以接受所有嘢都是 AI ，都無辦法抗拒，我覺得 AI 運用在創作和製作上是輔助作用，但作為觀眾的話，我不喜歡全部都是假嘢，咁同睇動畫有咩分別？有時看 low tech 的東西都很過癮，之前看了 Kraftwerk 的演唱會，他們是 70 、 80 年代電子音樂先驅，好前衛，睇他們的騷啲嘢都 low tech ，但你永遠不覺得過時，我自己很喜歡， AI 好奇怪，在創作上可以天馬行空，但所有嘢又要模擬真人，可能我還未適應啦。」

黃德斌、谷祖琳合作拍《COURT!》，女方爆喊賣慘，偕黃德斌演繹又愛又恨婚外情。

谷祖琳挑選適合年紀角色

谷祖琳去年憑《爸爸》成為金像女配角，她笑指得獎後工作量沒有變多，托賴一直有人找她傾工作，笑指現在會挑選適合自己年紀的工作，問到有甚麼是不適合，她說：「好似是戲入面的老公很年輕，我們不是姊弟戀，是正常夫妻，但做我老公的演員年紀比我細好多。（證明妳襯得起年輕男演員？）咁呢方面我都好感謝，但我現在的年紀，叫我演 30 幾歲的話，我唔係做唔到，但有必要嗎？如果劇情和角色無一個點吸引到我去做，對方只是想就咁搵一個演員去演一個 30 幾歲的角色，其實又不一定非我不可，但如果題材是類似靈魂互換，好似是一個 30 幾歲甚至年紀再細啲的靈魂進入了我的身體，我就覺得可以一試。」

勇奪金像女配角後，谷祖琳笑言工作量未有變多，但托賴一直有人找她傾工作。

谷祖琳除了保持一定工作量之外，亦忙着照顧2名女兒。