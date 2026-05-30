Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張德蘭入行60年紅館開騷 獲大量政商界及娛圈貴賓支持 左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙

影視圈
更新時間：22:45 2026-05-30 HKT
發佈時間：22:45 2026-05-30 HKT

張德蘭今晚（30日）於紅磡體育館舉行一場《相識是緣份》演唱會，為入行60年以來第一次踏足紅館辦個唱。張德蘭演唱會有大量政商界及娛圈貴賓出席支持，包括葉劉淑儀、陳茂波、孫玉菡、霍啟剛及容海恩等，圈中人則有蔡一傑、車淑梅、黃淑儀、尹光、劉家豪、梅小青、林超賢及方力申等。

張德蘭不幸中之大幸

張德蘭首先唱《伴我高聲唱》及《台上台下》，在一眾舞者伴舞下狀態甚佳，見她左臂活動自如，左手長期手持咪高峰亦無大礙，她在台上表示：「（之前）唔小心跌倒甩骹，不幸中之大幸係𠵱家好返好多。頭先我跳舞ok嘛？」她感嘆由第一日踏上舞台，至今長達60年，笑言：「我個樣冇乜點變？」笑說體態變得豐滿及成熟：「唯獨把聲冇乜點變。」

最Hit
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
無人機尖沙咀砌「Marry Me」轟動放閃 求婚天花板 網民急問：個女仔有冇Say Yes？ 答案係......｜Juicy叮
無人機尖沙咀砌「Marry Me」轟動放閃 求婚天花板 網民急問：個女仔有冇Say Yes？ 答案係......｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
3小時前
01:00
中環街頭分手情侶爭執搶車 醉娃涉危駕等6宗罪被捕 男友同涉酒駕
突發
2小時前
張德蘭入行60年紅館開騷 獲大量政商界及娛圈貴賓支持 左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙
張德蘭入行60年紅館開騷 獲大量政商界及娛圈貴賓支持 左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙
影視圈
17小時前
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
影視圈
17小時前
奇案解密︱冷血港男深圳殺二奶及親生仔 藏屍14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳殺二奶及親生仔 藏屍14年因欠租「穿煲」
奇聞趣事
9小時前
羅便臣道火警｜31歲女子晚上傷重不治 一對男女仍危殆
01:03
羅便臣道火警｜31歲女子晚上傷重不治 一對男女仍危殆
突發
2小時前
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-30 15:27 HKT
高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買
高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買
投資理財
10小時前