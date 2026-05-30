張德蘭入行60年紅館開騷 獲大量政商界及娛圈貴賓支持 左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙

張德蘭今晚（30日）於紅磡體育館舉行一場《相識是緣份》演唱會，為入行60年以來第一次踏足紅館辦個唱。張德蘭演唱會有大量政商界及娛圈貴賓出席支持，包括葉劉淑儀、陳茂波、孫玉菡、霍啟剛及容海恩等，圈中人則有蔡一傑、車淑梅、黃淑儀、尹光、劉家豪、梅小青、林超賢及方力申等。

張德蘭不幸中之大幸

張德蘭首先唱《伴我高聲唱》及《台上台下》，在一眾舞者伴舞下狀態甚佳，見她左臂活動自如，左手長期手持咪高峰亦無大礙，她在台上表示：「（之前）唔小心跌倒甩骹，不幸中之大幸係𠵱家好返好多。頭先我跳舞ok嘛？」她感嘆由第一日踏上舞台，至今長達60年，笑言：「我個樣冇乜點變？」笑說體態變得豐滿及成熟：「唯獨把聲冇乜點變。」