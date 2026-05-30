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邱晴揭入行辛酸遇「鹹豬手」又險墮神秘飯局 戶口曾剩70蚊陷抑鬱邊緣

影視圈
更新時間：18:30 2026-05-30 HKT
發佈時間：18:30 2026-05-30 HKT

現年26歲的邱晴早前因HOY TV旅遊節目《女行團》，大晒好身材，引起網民關注。邱晴最近接受傳媒訪問時，自揭看似星途順遂背後，有兩年時間零工作，戶口一度僅剩雙位數字，更試過誤墮「神秘飯局」陷阱，以及遇上「鹹豬手」的經歷。

邱晴17歲參選港姐

邱晴回想起入娛樂圈的契機，笑言一切純屬「誤打誤撞」。當時年僅17歲剛中學畢業，在媽媽和朋友「冇嘢輸」的鼓勵下報名參加香港小姐競選。邱晴為了在台上展現最美一面曾吃盡苦頭，靠母親每日特製的蘋果西芹紅蘿蔔汁捱餓減肥，最終贏得「民選港姐冠軍」的稱號，之後順利加入TVB，打開演藝生涯。

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邱晴疫情停工陷經濟困難

邱晴初出道時擔任兒童節目主持，邱晴有過萬元的底薪，曾興高采烈地將第一份薪水抽出一部分當作「家用」給媽媽。邱晴難掩興奮表示：「終於可以憑自己嘅力量賺到固定收入，個陣真係好開心。」不過邱晴2021年離開TVB後，因疫情而有長達兩年幾乎「零工作」冇收入，邱晴坦言當時經濟壓力極大，最窘迫時銀行戶口只剩下70多元：「我要特登入多30蚊落去，先可以湊夠一百蚊撳返出嚟。」

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邱晴為省錢曾展開慳錢計劃，謝絕一切無謂應酬外，每日又行街市買平餸。邱晴感謝街市的「豬肉哥哥」，見她買10蚊肉碎，往往會給予2、30蚊的份量，讓她可以分幾餐食用。邱晴坦言當時情緒起伏大，經常在夜裡獨自落淚，令媽媽十分擔心。

邱晴獲爺爺一句話惹淚崩

有一次邱晴情緒陷入極度低潮，致電給遠方的爺爺，沒想到爺爺一句：「晴晴你係咪好辛苦啊？不如你返嚟我養你啦，你唔好咁辛苦啦！其實我是你最後嘅後盾。」讓邱晴感受到家庭溫馨，一瞬間崩潰大哭，心中更充滿了感激與自責。邱晴希望能賺大錢幫爺爺翻新大屋，讓老人家住得更舒服，但這承諾至今仍未兌現。

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邱晴入行9年，曾險墮神秘飯局，亦遇過職場性騷擾。邱晴透露初入行時，曾被熟人約去飯局，聲稱要「介紹導演與前輩」。邱晴到場後才察覺異樣：「現場全部都係後生女，男人就偏大個。成餐飯完全冇提過工作。」機警的邱晴全程跟住另一位女生，見勢色不對便立刻閃人，事後更果斷與該名中間人割席。

邱晴代表香港隊出外參賽

邱晴經歷過「神秘飯局」，又曾在一次商業應酬時，遭一名自稱「老闆」的男士在唱歌期間，突然攬腰搭膊頭抽水。邱晴當時沒有啞忍，在屢勸無效後當眾怒斥對方：「你唔好再搭我膊頭啦！」當場震懾對方。邱晴笑言自己私下有學過泰拳，絕對懂得保護自己，絕不向不尊重女性的行為低頭，亦無懼得罪人而失去工作機會。近年邱晴接觸新興運動「荷蘭飛盤」，在刻苦訓練下，已晉身香港代表隊，成功代表香港出外參賽。

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