TVB年中節目巡禮8王牌劇晒冷 《模範律師團》羅嘉良楊茜堯大律師造型鬥霸氣 《璀璨之城》張智霖吳卓羲手足相殘《警是個大佬》林盛斌附身羅子溢床戰賴慰玲

TVB昨日舉行《2026 TVB年中節目巡禮》，向逾千位廣告客戶推介下半年精彩節目，逾百位藝員盛裝出席，整個盛況將輯錄成特備節目《2026 TVB年中節目巡禮》，今晚在翡翠台播映。今年推介重點繼續有翡翠台「王牌劇集」，當中8大王牌劇集包括：《玫瑰戰爭》、《模仿人生》、《模範律師團》、《飛常日誌II》、《警是個大佬》、《枱底人生》及《璀璨之城》、《驅魔速遞》。

《模範律師團》羅嘉良霸氣登場

之前盛傳開拍已引爆熱話的《正義女神》前傳《模範律師團》，昨日首度曝光宣傳片，以AI生成的《模範律師團》宣傳片，有齊女主角楊茜堯、陳煒及羅嘉良三大好戲之人的霸氣大律師造型之餘，還穿插大量震撼性殺人畫面。根據劇情，「高淑樺」陳煒將與羅嘉良就爭奪法律界頂尖位置展開連番惡鬥，組合絕對新鮮！除了羅嘉良、楊茜堯及陳煒，律師團陣容還有張曦雯、劉佩玥及何廣沛，再加上相隔多年再拍正劇的滕麗名將在劇中飾演羅嘉良妻子，令人期待。

《警是個大佬》羅子溢玩附身

兩套全新曝光的劇集宣傳片，還有AI生成的《枱底人生》及以搞笑奇幻為題材的《警是個大佬》。《警是個大佬》由搞笑專家林盛斌（Bob），夥拍羅子溢、靚女花旦王敏奕，劇情講述因為一次意外，黑幫龍頭大佬林盛斌附身交通警羅子溢身上，引發連場笑料，Bob、子溢連串神同步的絕妙演繹，絕對是劇集賣點之一。爆笑位方面，被附身後的子溢像猩猩的步姿令人忍俊不禁。子溢被附身後而同賴慰玲床戰，醒來後「難為了家嫂」的慘豬表情亦是喜感十足，加上子溢的「珍寶級爆肌」，大大增加了記憶點。為了呼應劇集的輕鬆爆笑Tone，劇組還刻意「惡搞」阿Bob去年在萬千星輝頒獎典禮中扑爛獎座的經典畫面，為宣傳片埋下了極有爆點的Ending！

《玫瑰戰爭》楊茜堯鬥林夏薇

話明王牌劇集，鑽石級卡士絕對少不免，在8套王牌劇集中，以集合3大視帝陳豪、陳展鵬、馬國明；2大視后的楊茜堯、林夏薇，以及一眾靚女藝人姚子羚、陳自瑤、傅嘉莉及鄺潔楹等的卡士最為強勁。昨午發布《玫瑰戰爭》新一輪宣傳片，繼《黑色月光》後再踏復仇之路的楊茜堯，將與冧莊演奸角的林夏薇再度展開連場惡鬥，二人「你死我活」的同時，一幕「淚之對決」更是「戲」勢逼人。除了2大視后升級惡鬥，一眾花旦的「暴走式毆鬥」亦相當激烈精彩，見凶狠傅嘉莉呢邊喪扯陳自瑤頭髮及怒摑對方之餘，另一邊廂就刀指林夏薇；至於姚子羚除有不少被凌辱鏡頭外，更會火力全開與林夏薇「你死我活」，加上墮樓、撞車及情慾畫面，正式播出後定必引發熱話。

《璀璨之城》張智霖、吳卓羲同室操戈

同樣有大量震撼性畫面的還有《璀璨之城》！故事以張智霖、吳卓羲兩兄弟惡鬥為主軸，根據官方發布劇情及宣傳片，為爭權沖昏頭腦、視吳卓羲為眼中釘的張智霖，多番展露平時難得一見的邪惡眼神，極有新鮮感。其中一幕張智霖將身穿超貼身裙高海寧掟落床盡情凌辱一幕，更是極盡震撼眼球，一眾女主角亦相當搶焦，包括目露兇光含淚揮動手上利器的高海寧、心痛忍淚一言難盡的張曦雯、喊至面青口唇白的陳曉華、以及高深莫測的江美儀。值得留意的是，除了張智霖與吳卓羲兩兄弟惡鬥，張曦雯與高海寧的妯娌關係亦相當緊張，皆因她們都愛過甚至愛著同一個男人，張力十足的劇情絕對值得期待。