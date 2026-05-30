Ian現身生日展同Hellosss深情對話 走出幽谷尋回棱角 公布陳家添新成員

陳卓賢（Ian）將於6月9日迎接33歲生辰，每年歌迷會都會為他舉辦生日展慶祝生日，今年生日展主題是IANAZURE NEXUS ，記錄Ian從黑白的起點，走過無數關卡，一步一步為自己加上色彩，蛻變成彩色的自己，與7月舉行的演唱會主題《Growth》十分吻合。

Hellosss逼爆啟德零售館

昨天（29／5），Ian相約Hellosss（粉絲的暱稱）在生日展見面，吸引了數百位粉絲逼爆了三層啟德零售館。晚上七時，穿上一身自家品牌白色T恤牛仔褲的Ian現身生日展，親自簽收hellosss送給他的生日祝福。「好耐冇見大家，辛苦你哋收工趕過嚟！多謝Fans Club嘅心思幫我整呢個生日展，因為我上年去咗澳洲冇見到大家，所以我決定嚟見吓大家傾吓偈。雖然嚟緊都有生日會，但見多一次都無妨。」Ian寵粉程度100。Fans Club事前向粉絲收集問題，Ian即時化身「節目主持」，解答Hellosss 逾百問題，氣氛輕鬆又溫馨。

Ian出道10年懷感恩之心

Ian很感恩多年來得到大家支持，幸運地很多自己以前想做的東西都達成了，例如作曲、擁有自己的專輯、有自己的個人演唱會……等等，覺得自己的人生已經很美滿，希望出道十年時仍然可以見到大家。Hellosss問Ian想解鎖什麼新技能，Ian說希望有空時可以學大提琴，看來這位音樂才子的願望都是與音樂有關。

Ian想學大提琴

粉絲問Ian有沒有打算養多一隻狗陪愛犬「雞髀」，Ian忽然驚喜透露，陳家已經增添了新成員，「其實我而家養多咗一隻。我都諗咗好耐點樣公佈畀大家知道，今日係時候。」Ian提到新寵，臉上不禁流露出甜絲絲的笑容，還叫粉絲們猜一猜新成員的名字及品種。

Ian《Growth》每晚主題皆不同

說到《Growth》演唱會，Ian透露9場演唱會每晚都有不同主題，而且今次演唱會將不會cover別人的歌，所有歌均由自己作曲，而每隻歌都代表着一種顏色，請大家拭目以待，記得演唱會準時入場。問答環節中也有深情對話，Ian坦言以往有一段時間是灰濛濛的很不開心，但現在的他已經走出了幽谷，尋回當初入行的初心，人也變得開心自在。「作為一個幕前公眾人物，當然要帶歡樂俾大家，我冇刻意去隱藏自己嘅情緒，開心與否我都係做緊自己，多謝大家嘅支持。」

Ian搵番棱角

Ian續稱︰「雖然我成日都講自己好享受孤獨，但係我知道自己唔係孤獨，我有你哋。」被問到如果當初沒有入娛樂圈，他會從事什麼行業？Fans大叫「飛機師」，但Ian竟把飛機師聽錯「TVB」，引來全場大笑。談到入行之後有一段日子，自己感覺到棱角被磨蝕，但現在想通了，棱角好像又再長出來，人也變得開心活潑，Ian用自己的經歷勉勵粉絲，當遇到挫折的時候，可以用自己最舒服的方法讓自己平靜下來，休息再找新方向。

Ian珍惜相聚機會

最後，Ian再次感謝Hellosss一直以來的支持，他很珍惜每次與大家見面的機會，每次都令他十分難忘，他期待在《Growth》演唱會時再與大家見面，一起經歷難忘的成長之旅。Ian離開生日展之前，在場內360度與粉絲大合照，又用手機錄低粉絲在留言牆上寫的每一句說話，果然是「寵粉賢」。