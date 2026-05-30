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香港Comic Con 2026丨邊佑錫捲歷史爭議後首度訪港活動遲近1小時 粉絲怒轟座位消失爆公關災難

影視圈
更新時間：16:00 2026-05-30 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-30 HKT

憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫，早前因主演的《21世紀大君夫人》陷「扭曲歷史」、「矮化國家地位」爭議，邊佑錫撰文道歉表示會反省與檢討，仍未能平息風波。邊佑錫禍不單行事件又添一宗，昨日（29日）來港出席活動，便因主辦方安排嚴重失當，引發大批到場粉絲強烈不滿。

邊佑錫粉絲入場驚覺「無位坐」

邊佑錫昨日受邀來港出席《香港Comic Con 2026》（CCHK）活動，不但爆出購買見面會門票後，仍要再買《香港Comic Con 2026》活動門票才能進場，現場更出現大量「座位消失」的混亂場面，導致活動延遲長達40分鐘仍未開始，令大批粉絲敗興而歸。

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據了解，主辦方早前公布邊佑錫將來港出席活動時，隨即引發粉絲的搶票熱潮。大會原定只於昨晚8時舉辦一場名為《HKCC特別企劃：2026亞洲焦點》的活動，並由邊佑錫擔任特別嘉賓。由於門票供不應求，主辦方在活動前決定於晚上6時臨時加開一場。

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邊佑錫活動延遲逾40分鐘

但邊佑錫活動臨時加場的決定，疑因配套準備不足釀成大禍。大批購買門票的粉絲按時入場後，赫然發現場內根本沒有安排自己門票上印有的座位，部分區域甚至出現「有飛無位」的荒謬情況。由於缺乏工作人員協調，場內隨即陷入混亂，不少人亂坐其他座位，甚至由座席變成站票，引發多宗「爭位」糾紛。主辦方需臨時介入調停及重新編排座位，最終導致活動大幅延遲逾40分鐘才開始。

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邊佑錫票價過千另硬食「入場費」

除現場秩序大亂，是次邊佑錫現身的活動，售票機制亦成為眾矢之的。據資料顯示，該活動的門票分為四個票價，分別為1,080元、980元、780元及680元，定價已達一般韓星在港舉辦單獨見面會的標準。但令粉絲氣憤的是，大會規定即使購買上述高昂票價的門票，觀眾入場時，必須額外自費購買《香港Comic Con 2026》的入場門票，方可獲准進入會場。

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觀眾斥主辦危機處理能力零分

事件發生後，Threads上有大批邊佑錫的粉絲留言投訴洗版，不少「苦主」圖文並茂大肆抨擊主辦方安排極度不負責任：「買千幾蚊飛睇見面會，竟然唔包入場？仲要焗住買多張Comic Con飛先畀入，當我哋粉絲係水魚呀？」、「食水深到呢...1080加埋入場費，搞個咁混亂嘅Show」、「第一次睇Event坐低之後有人排凳，原來係s12、 s18兩個section 係無故消失，200人企係度無位坐，仲開咪叫人就座...依家個setting plan隨便亂執全部自由席」、「主辦超賣？」、「嚟到個位憑空消失」、「香港啲主辦越嚟越離譜」等。

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