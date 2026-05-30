Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

8點直樂VIURIETY｜阿Dee何啟華魔改鋼琴趣劇 吳保錡預告香港史無前例個人表演：由頭演到尾個半鐘

影視圈
更新時間：07:00 2026-05-30 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-30 HKT

ERROR成員何啟華（阿Dee）、吳保錡、歌手林奕匡、蔡俊彥（Ryan）等昨晚出席直播節目《8點直樂VIURIETY》拍攝，原本參與節目郭嘉駿（193）則因其他工作未能到場。何啟華於「公司無逼我表演」環節與李昭南（Mishy）表演鋼琴趣劇合奏《有隻雀仔跌落水》魔改版本大晒琴技；林奕匡於「情與義」環節即場以神速解答艱難數學題，爭取時間讓蔡俊彥演唱新歌《我最討厭的男歌手》，Ryan則展視「世二」劍擊技術，在七秒內以道具劍「篤」中保錡，為林奕匡賺取演唱新歌《特務占士匡》的時間。

ERROR甚少「三人行」

何啟華與吳保錡接受訪問時，透露193今日因拍攝遊戲節目未有參與直播，ERROR亦甚少「三人行」，傾向由其中兩位成員負責演出。阿Dee在直播中上演鋼琴趣劇，表示有提前練習，但因工作實在太過忙碌，僅能擠出三小時練習，感謝拍檔Mishy傾力相助，無奈表演途中耳機出現雜音而略有失準。

保錡面對「世二」劍手不緊張

保錡與蔡俊彥上演劍擊環節，保錡笑言面對「世二」劍手仍不太緊張：「因為有夾過有排練，如果有突發事情就又學到嘢！」保錡亦預告在往後《8點直樂》節目亦會作個人表演，內容已設計好蓄勢待發：「度好晒設計定！係嶄新嘅表演，會係香港有史以來第一個人咁樣表演！」保錡大賣關子之餘，表示演出有齊全方位演藝才能：「出場已經係我表演，可能由頭演到尾個半鐘。」

何啟華預告與楊樂文王智德演出

何啟華與MIRROR成員楊樂文（Lokman）及王智德（Alton）合演劇集《喜劇開場》即將啟播，並會在6月7日於麥花臣場館舉行兩場《與無悔三兄弟喜劇爆笑開場》演出，阿Dee笑指目前工作忙碌僅在腦海中開始排練，兩位拍檔則會率先綵排：「好彩我哋三個有默契，個腦同步得到，佢哋會先踩台綵排，係時候要畀佢哋Carry下！」
 

最Hit
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
影視圈
12小時前
切薩雷塔隆內路。 USMIA
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
9小時前
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
飲食
12小時前
02:28
73歲盧偉國拖32歲未婚妻余仲欣現身 被指「爺孫戀」 盧偉國：無時間理閒言閒語 搶答會否生B
政情
17小時前
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
影視圈
13小時前
車長行駛時雙手離軚 九巴調查後決定解僱
車長行駛時雙手離軚網片瘋傳 九巴調查後決定解僱
突發
10小時前
凱柏峰外貎。資料圖片
珍惜生命｜將軍澳男住客飛墮天井 當場氣絕
突發
2026-05-28 07:39 HKT
田徑｜16歲張可依期望有一天跟吳艷妮並肩作戰
即時體育
10小時前
TVB年中節目巡禮2026丨陳自瑤中門大開溢仙氣  港姐亞軍低胸透視  高海寧「影後」春光無限
01:43
TVB年中節目巡禮2026丨陳自瑤中門大開溢仙氣  港姐亞軍低胸透視  高海寧「影後」春光無限
影視圈
10小時前
深水埗士多貓店長險被擄走 老闆及時衝出截停 警拘49歲男｜有片
00:59
深水埗士多貓店長險被擄走 老闆及時衝出截停 警拘49歲男｜有片
突發
8小時前