8點直樂VIURIETY｜阿Dee何啟華魔改鋼琴趣劇 吳保錡預告香港史無前例個人表演：由頭演到尾個半鐘

ERROR成員何啟華（阿Dee）、吳保錡、歌手林奕匡、蔡俊彥（Ryan）等昨晚出席直播節目《8點直樂VIURIETY》拍攝，原本參與節目郭嘉駿（193）則因其他工作未能到場。何啟華於「公司無逼我表演」環節與李昭南（Mishy）表演鋼琴趣劇合奏《有隻雀仔跌落水》魔改版本大晒琴技；林奕匡於「情與義」環節即場以神速解答艱難數學題，爭取時間讓蔡俊彥演唱新歌《我最討厭的男歌手》，Ryan則展視「世二」劍擊技術，在七秒內以道具劍「篤」中保錡，為林奕匡賺取演唱新歌《特務占士匡》的時間。

ERROR甚少「三人行」

何啟華與吳保錡接受訪問時，透露193今日因拍攝遊戲節目未有參與直播，ERROR亦甚少「三人行」，傾向由其中兩位成員負責演出。阿Dee在直播中上演鋼琴趣劇，表示有提前練習，但因工作實在太過忙碌，僅能擠出三小時練習，感謝拍檔Mishy傾力相助，無奈表演途中耳機出現雜音而略有失準。

保錡面對「世二」劍手不緊張

保錡與蔡俊彥上演劍擊環節，保錡笑言面對「世二」劍手仍不太緊張：「因為有夾過有排練，如果有突發事情就又學到嘢！」保錡亦預告在往後《8點直樂》節目亦會作個人表演，內容已設計好蓄勢待發：「度好晒設計定！係嶄新嘅表演，會係香港有史以來第一個人咁樣表演！」保錡大賣關子之餘，表示演出有齊全方位演藝才能：「出場已經係我表演，可能由頭演到尾個半鐘。」

何啟華預告與楊樂文王智德演出

何啟華與MIRROR成員楊樂文（Lokman）及王智德（Alton）合演劇集《喜劇開場》即將啟播，並會在6月7日於麥花臣場館舉行兩場《與無悔三兄弟喜劇爆笑開場》演出，阿Dee笑指目前工作忙碌僅在腦海中開始排練，兩位拍檔則會率先綵排：「好彩我哋三個有默契，個腦同步得到，佢哋會先踩台綵排，係時候要畀佢哋Carry下！」

