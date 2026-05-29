汪小菲低調赴台陪伴女兒 12歲小玥兒舉手投足盡是大S徐熙媛影子 網民留言：基因真的騙不了人

大S（徐熙媛）去年離世後，她與前夫汪小菲所生的一對子女便隨爸爸及繼母馬筱梅生活。汪小菲近日低調飛往台北陪伴12歲女兒小玥兒，並分享父女一整天的相處片段，溫馨畫面引起外界熱議，全因小玥兒的背影與舉手投足，被指激似已故母親。

汪小菲細心呵護展父愛

向來十分寵女的汪小菲，當日先陪小玥兒上畫畫課，更展示女兒細膩畫作，甚有天份。隨後帶她享用高級法式料理，更逐一向女兒介紹精緻菜色。片段中小玥兒表現低調，幾乎只以背影或側臉示人，並僅輕聲回應爸爸「嗯」、「這是冰喔」，但溫柔嗓音瞬間勾起網民對大S的回憶。

小玥兒身形舉止神似母親

而最搶焦點的莫過於小玥兒暴風式成長的外形。12歲的她已長得亭亭玉立，身高目測超過165cm，一頭烏黑長髮配上舉手投足的儀態，被形容與大S如出一轍。網民紛紛留言：「這背影根本大S複製貼上」、「走路步伐和媽媽一模一樣」、「基因真的騙不了人」、「真的很像大S」。