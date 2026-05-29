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周柏豪中暑不適獲6歲女兒窩心照顧 手持小風扇降溫畫面溫馨：康復後仍想被「專人」呵護

影視圈
更新時間：16:45 2026-05-29 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-29 HKT

41歲的周柏豪近年家庭、事業兩得意，於2016年與拍拖多年的圈外女友朱敏君( Stephanie ) 結婚，婚後兩人育有一對寶貝仔女，轉眼間，大女周芯悅（Sonya）已經6歲。昨日周柏豪在社交網自爆中暑，卻獲女兒窩心照顧。

周柏豪抱病一臉疲態

相中，見周柏豪低着頭坐在椅子上，一臉疲態，而他6歲的女兒則站在身旁，手持小風扇貼心地為爸爸降溫，畫面溫馨。周柏豪透露：「中暑了﹗那天很好玩，但真的中暑了。訪問時候也有點暈，好累好累，好想躺下。雖然在後台有專人呵護，遞水吹風扇，甚至乎又擁抱又親親，但整個星期都手軟腳軟，感冒似的感覺，最後還是看醫生。今天終於康復了，康復了還是需要專人呵護呀﹗」

周柏豪養兒無條件付出

周柏豪向來是圈中出名的「愛妻號」兼「暖男爸爸」，不時在網上分享家庭樂，早前他出席活動時，曾表示現在兩個小朋友使費好貴，幾努力工作都覺得很貴，不過，他卻直言照顧小朋友是無條件和無價值，言語間流露著對子女的寵愛。
 

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